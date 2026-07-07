"Već smo pričali sa njim": Alimpijević najavio promjene u reprezentaciji Srbije

Selektor Srbije Dušan Alimpijević najavio je da će u narednom FIBA "prozoru" da bude promjena u reprezentaciji Srbije.

Izvor: MN Press/ATA/Dušan Milenković

Reprezentacija Srbije upisala je dvije pobjede u julskom FIBA "prozoru" i sa skorom 4-2 ide u novu grupu u kojoj će igrati sa Italijom, Litvanijom i Islandom. Najavio je selektor Dušan Alimpijević da će biti i određenih promjena u nacionalnom timu pred te mečeve u avgustu i pred novi spisak koji treba da objavi za nekih mjesec dana.

Povod za to je bilo pitanje na konferenciji za medije poslije pobjede protiv Bosne i Hercegovine. Novinare je zanimalo i šta misli o tome što su ekipe iz mlađih kategorija (do 17, do 18 i do 20 godina) bile u "Pioniru" i što je reprezentacija do 17 godina osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu u Istanbulu.

"Izvanredno je što su bile sve mlađe selekcije ovdje sa njihovim stručnim štabovima, to je sjajno. Ponosni smo, vidjeli smo se sa ekipom do 17 godina, čestitali smo im. Takođe, saopštili smo selektoru Mijoviću da će biti u stručnom štabu seniora za avgust i da će biti čak i nekih mladih momaka sa tog spiska u novom spisku. Pratimo naravno i ostale selekcije kojima sada kreću takmičenja", rekao je Alimpijević i tako potvrdio da se prati sve. Da li se to odnosi na Nikolu Kusturicu, Matiju Lukića ili na koje tačno košarkaše, moraćemo da sačekamo spisak.

Kad se ekipa okuplja?

Otkrio je Alimpijević odmah i kakvi su planovi za naredni FIBA "prozor" i provere koje slede.

"Okupljamo se opet 13. avgusta. Igramo dvije prijateljske utakmice sa Francuskom tada. Jedna će biti u Areni i poslije toga idu Island kući i Italija na strani", rekao je Alimpijević.

U timu će biti kapiten Nikola Jokić, očekuje se da će se pridružiti Bogdan Bogdanović, ali i još neki igrači koji su bili spriječeni u ovom "prozoru" poput Vase Micića, Marka Gudurića, Nikole Milutinova...

"Htio bih da se nadovežem i da kažem smo u tri "prozora" imali tri različita tima i najvjerovatnije će u četvrtom da bude i četvrti. Nijedan ne može da nam služi da se nadovežemo. Svaki je bio priča za sebe, pa se sve ide ispočetka. To su negativni efekti ovih prozora, ali tako je za sve. Iznenađenja ima. Vidjeli ste rezultate i koliko su teški mečevi za igranje. Osjećam se fantastično. Uživam u radu sa njima zaista. Najvažnije mi je da vlada dobra atmosfera između njih. To često nije skup najboljih igrača, nego skup ljudi koji najbolje funkcionišu. Rekli su to i mnogo pametniji treneri od mene. Nastavićemo u tom maniru i dalje i za sledeće prozore. Od prvog dana od kada sam došao rekao sam i njima i svom stručnom štabu da smo ovdje da uživamo u privilegiji da budemo dio reprezentacije Srbije i da ovo svima treba da bude pod ljubav, čast a ne pod nervozom ili nekim drugim emocijama", završio je Alimpijević.

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