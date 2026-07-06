Nikola Jokić nikad direktniji: "Ako žele da ostanem, ostaću do kraja života"

Trostruki MVP NBA lige Nikola Jokić govorio je o svojoj budućnosti u Denveru poslije pobjede protiv BiH u Beogradu.

Izvor: MONDO

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić zabilježio je tripl-dabl u pobjedi Srbije protiv Bosne i Hercegovine (94:81), u okviru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Kao i protiv Švajcaraca, gledali smo duo Jokić-Jović kako dominira na terenu, a bilo je tu još nekoliko zapaženih igrača. Kapiten je bio prilično raspoložen poslije novog trijumfa i u kratkom obraćanju otkrio je planove za budućnost, koji se tiču Denvera i NBA lige.

Bosanci se nisu uplašili, ali je uslijedilo neminovno u hali "Pionir" koja je bila ispunjena do posljednjeg mjesta.

"Dobro smo otvorili utakmicu za razliku od Švajcarske, to smo držali cijelu utakmicu. Možda smo malo lošije otvorili drugo poluvrijeme, ali smo se brzo vratili i priveli utakmicu kraju", rekao je Jokić u kratkoj analizi meča.

Nikola Jović je nadmašio partiju iz meča sa Švajcarcima i postigao impresivnih 32 poena, šutiravši za tri poena 7/9. Jokić je to prokomentarisao u svom maniru.

Izvor: MN PRESS

"Da, igram sa njim par godina. Očekujem to od njega, znam šta može. Nadam se da će ovako nastaviti."

Nije želio da ističe sebe u prvi plan. Na pitanje o povicima sa tribina "MVP, MVP" ostao je skroman.

"Desi se, tako je kako je."

Uslijedilo je pitanje o budućnosti u Denver Nagetsima, a Jokić je bio i više nego direktan. Ponovio je ono što svi navijači znaju, a to je da želi da završi karijeru u timu iz Kolorada.

"Moja ideja i želja je da ostanem u Denveru. Potpisaću vjerovatno sljedeće sezone, razlog je striktno biznis. Volio bih do kraja života da ostanem u Denveru, ali to je do njih."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!