"Vi ne vidite šta Jokić radi, moram da vas ispravim": Alimpijević objasnio svima šta znači Srbija

Poslije meča Srbije i Bosne i Hercegovine u Pioniru i pobjede "orlova" pred novinarima su se pojavili Nikola Jović i Dušan Alimpijević.

Izvor: MONDO

Poslije ubjedljive pobjede Srbije protiv Bosne i Hercegovine u Pioniru (94:81), u okviru kvalifikacija za Mundobasket, usledila je konferencija za medije. Tamo su se pojavili selektor Dušan Alimpijević i Nikola Jović.

Jović je bio najefikasniji sa 32 poena, pa je dobio pitanje i o tome kakav je kao kapiten Nikola Jokć.

"I Jokić se adaptira na mjesto kapitena. Dobar je momak i solidan igrač. Kao što selektor kaže, imali smo dobru i zdravu atmosferu. Osjećamo se kao familija", rekao je Jović kroz osmijeh.

Selektor je posebno ponosan na podatak od 62 asistencije.

"Ono što mene čini ponosnim i srećnim je to što smo imali 62 asistencije na dva meča, nije to lako. Možemo da konstatujemo da imamo sjajnu atmosferu. Kad neko ima želju da podijeli pas više i da doda saigraču, to je jedan dodatni podatak za respekt."

Spomenuo je i selektor ulogu kapitena Jokića.

"Ne treba biti previše pametan. Jokić je bio kod svih selektora zastupljen. Vrlo kratka priča, ko u ovom sastavu ako ne Jokić. Nema tu previše da se objašnjava. Sve je rekao na terenu. Ne vidite njegovo ponašanje na obrocima, u hotelu, van košarkaške aktivnosti. Ponosni smo na našeg kapitena svi zajedno."

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