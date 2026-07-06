Ovo je magija koju Nikola Jokić donosi Srbiji: Zbog jednog poteza ustao cijeli Pionir

Najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić maestralnim dodavanjima razigravao je tim Srbije, koji je na kraju pobijedio Bosnu i Hercegovinu.

Izvor: RTS / Printscreen

Reprezentacija Srbije pobijedila je Bosnu i Hercegovinu (94:81) i plasirala se u dalju fazu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Naš tim predvodio je najbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić, a potezi na terenu dovoljno govore o tome kakvu magiju centar Denvera donosi Orlovima.

Srbija je od samog starta nametnula ritam i ostvarila znatnu razliku, pa su navijači mogli na miru da uživaju u potezima najboljeg košarkaša današnjice. Nikola Jokić, koji je za 32 minuta upisao 20 poena, 10 skokova i 11 asistencija, nije prestajao da iznenađuje na terenu. Vjerovatno su igrači, za razliku od publike, već navikli na njegova dodavanja, pa su znali da loptu mogu da očekuju u svakom trenutku i na svakom mjestu.

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Pogledajte 00:34 Moćna kontra Srbije protiv BiH Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Ipak, jedna akcija Srbije naterala je čitav Pionir da ustane na noge i aplauzom pozdravi igru Orlova. U napadu Bosne i Hercegovine, kada je Luka Garza trebalo da dođe do poena, Srbija je pokazala čvrstu odbranu. Najprije je Nikola Jokić blokirao kolegu iz NBA lige, a potom je dobio i pomoć Nikole Jovića.

Lopta se odbila pravo do Nikole Jokića, koji je ispod koša Srbije u svom stilu pronašao saigrača na drugom kraju terena. Loptu je prihvatio Nikola Đurišić, tik ispred linije za tri poena, a potom sačekao Aleksu Avramovića koji je utrčavao u kontru i polaganjem donio nove poene Srbiji, na oduševljenje navijača u dvorani Aleksandar Nikolić.

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