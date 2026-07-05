Dušan Alimpijević je pred meč seniora Srbije sa Bosnom i Hercegovinom pričao i o uspjehu "orlića" i Mundobasketu.

Izvor: MN PRESS

Srbija dočekuje Bosnu i Hercegovinu u kvalifikacijama za Mundobasket (ponedjeljak u 20 časova). Meč se igra u Pioniru, karte su odavno rasprodate, a pred tu utakmicu se oglasio selektor Dušan Alimpijiević koji je dosta oprezan.

"Zna da bude nezgodna, vidjeli smo to i u utakmicama sa Švajcarskom da je Bosna dobro izgledala, znamo i kako je nama bilo u tom posljednjem meču. Biće potpuno različite utakmice, igraju čvršće, u kontaktu, fokusirana za igru unutar perimetra. Dok su Švajcarci više šutirali za tri. Različite utakmice ćemo imati, posebno u pristupu igri. I zato što u odnosu na prethodni 'prozor' koji smo igrali, čak četiri nova igrača su tu, mi imamo osam novih igrača u odnosu na prethodni 'prozor'", počeo je Alimpijević.

Vidi opis "Kad igraš za Srbiju doza patriotizma je pojačana": Alimpijević oprezan pred meč sa Bosnom i Hercegovinom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO Br. slika: 15 15 / 15 AD

Na tom prethodnom meču je Srbija imala 32 asistencije što posebno raduje šefa struke "orlova".

"Jako dobro. Vidjeli smo i na treninzima da to dobro izgleda, izgledalo je dobro i timski na treninzima, izgledalo je jako dobro timski. Možda sam i na taj podatak najponosniji od svih tih. Ima i drugih stvari koje moraju da se zategnu, ali to pokazuje da vlada dobra atmosfera. Imamo želju da podijelimo dodavanje više što znači da je atmosfera dobra."

"Jako me raduje atmosfera u timu i oko tima"

Jokić je rekao novinarima da će zauvek da pamti to što je bio kapiten reprezentacije protiv Švajcarske, a koliko navijači jedva čekaju meč sa Bosnom i Hercegovinom govori i to da se traži karta više.

"Mene jako raduje ova atmosfera i unutar ekipe i oko tima. Vidim da se zaista traži karta više za meč, odavno su rasprodate. Da smo imali situaciju da odemo u Arenu siguran sam da bismo je napunili bez problema i to me raduje. Ta ljubav prema košarci koju Srbija gaji, mogli smo to da vidimo u ovim mečevima. Drago mi je i zbog momaka koji su odvojili vrijeme od odmora, oporavka, individualnih priprema da bi igrali za Srbiju."

Ni na tom meču neće igrati Ognjen Dobrić i Uroš Plavšić.

"Te stvari koje smo imali tada i dalje je na snazi. Plavšić ima povredu ramena i ne može previše da pomogne. Dobrić je imao peh na prijateljskoj utakmici sa Češkom. Biće tu u avgustu."

"Doza patriotizma je pojačana"

Pogledajte 04:35 Dušan Alimpijević čestitao orlićima i otkrio na šta je najponosniji Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

Posebno je Alimpijević pohvalio mladu reprezentaciju Srbije koja je na Svjetskom prvenstvu za igrače do 17 godina ušla u finale i igraće sa Amerikom. Poslije dramatične završnice, tim Stevana Mijovića pobijedio je Tursku.

"Jesmo, gledali smo, cijeli stručni štab je zajedno gledao. Jako smo ponosni na tu ekipu, selektora, cijeli stručni štab, fantastičan posao. Imao sam priliku da ih gledam u Istanbulu u toku sezone kada su imali prijateljski turnir, bio sam oduševljen načinom na koji su okrenuli meč protiv Litvanije i vratili se iz 20 i nešto poena minusa. To je nešto što treba da krasi sve selekcije Srbije, karakter, borbenost, pojačana doza patriotizma kada igraš za dres i grb. Ponosni smo svi. Ogromne čestitke, za mene lično je uspjeh bio ulazak u polufinale, među četiri ekipe na svijetu, ovo je sada još bolje."

Upitan je selektor i kakav savjet bi dao "orlićima" da bi došli do seniorskog tima.

"Nema savjeta tu, imaju svog trenera, rade odličan posao i način na koji predstavljaju Srbiju pokazuje da ćemo imati dosta igrača na koje možemo i to me jako raduje", zaključio je Alimpijević.