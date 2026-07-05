Alimpijević upozorio Srbiju pred BiH: "To će biti potpuno drugačija utakmica"

Selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević otkrio je planove "orlova" u narednom periodu, odnosno tokom kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo

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Selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević najavio je jedan od najvažnijih mečeva "orlova" u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Košarkaši Srbije igraju protiv Bosne i Hercegovine u ponedjeljak u 20 sati u dvorani "Aleksandar Nikolić". Zbog toga je selektor nacionalnog tima najavio novu važnu utakmicu.

Selektor Dušan Alimpijević istakao je da ga posebno veseli atmosfera koja će biti prisutna u dvorani "Aleksandar Nikolić".

"Raduje me to što osjećamo lijepu, pozitivnu atmosferu. Ulaznice su rasprodate, to nas raduje. Taj kult koji živi za reprezentaciju Srbije, koji je godinama građen, sad vidimo kako funkcioniše i u ovim prozorima. Bosna i Hercegovina je nezgodan protivnik, vidjeli smo to i u prethodnim prozorima. To je bila teška atmosfera kod njih, motivisani su protiv nas. Mi smo na karakter izvukli pobjedu. Sutra nas očekuje potpuno drugačija utakmica, drugačija u odnosu na Švajcarsku, dosta sa naše strane zavisi od pripreme i fokusa za tu utakmicu", rekao je selektor u studiju Prve televizije.

Izvor: MN PRESS

Srbija na raspolaganju nije imala najzvučnija imena u nacionalnom timu, ali Alimpijević veruje da su "orlovi" u svim mečevima izvukli maksimum iz tima koji se našao na terenu.

"Budite sigurni da smo u svim prozorima imali najbolji mogući sastav, igrače koji su mogli da se odazovu. Bilo to zbog povreda ili zbog toga koliko su klubovi dozvoljavali. Možda su navijači željeli da vide neka druga imena, ali to što je tada bilo, bila je realnost. Ovo je naš treći prozor, u sva tri imamo tri različita tima. A u okviru prozora smo imali dva različita tima. U ovom trenutku, ono što smo imali na raspolaganju je ubjedljivo najbolji sastav za ovu utakmicu. Svaki meč je važan jer se prenose bodovi. U avgustu vjerujemo da ćemo imati još neke igrače na raspolaganju, da u nekom najpunijem sastavu uđemo u nove izazove. Kad sam pričao sa trenerima, neki od njih su govorili da im je najveći uspjeh da se plasiraju na Svjetsko prvenstvo zbog načina na koji se igraju kvalifikacije. Konkretno, u ovom trenutku imamo osam različitih imena u odnosu na prethodne mečeve."

A poslije meča sa Bosnom i Hercegovinom dobićemo konačan rasplet i rivale Srbije za mečeve u avgustu.

"U avgustu očekujemo još jedan dodatak. Sa Nikolom Jokićem je od starta komunikacija bila na najvećem mogućem nivou, od početka je bilo vrlo jasno da će igrati. Željeli smo da ga sačuvamo od javnosti, od pritiska. Međutim, nikad ne možete da pretpostavite šta će se desiti u fizičkom smislu u narednih mjesec ili dva. Dugo se poznajemo, još iz mlađih kategorija."

"Idemo meč po meč"

Vidi opis Alimpijević upozorio Srbiju pred BiH: "To će biti potpuno drugačija utakmica" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: nordphoto GmbH / Hafner / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: nordphoto GmbH / Hafner / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Instagram/misko4raznatovic Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: SeskimPhoto / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Profimedia Br. slika: 8 8 / 8

Sistem takmičenja sam po sebi je veoma zahtjevan, u skladu s tim je selektor Alimpijević otkrio planove za naredni period.

"Ovi prozori su do te mjere specifični da ovo nije poštapalica - mora da se igra meč po meč. Korak po korak. Ove kvalifikacije nose toliko iznenađenja, kroz istoriju i na našim primjerima smo to vidjeli i u prošlosti. Samo prije nekoliko dana Rumunija je pobijedila Grčku. Reprezentacija koja je favorit na papiru, nije tako i na terenu. Očekujemo da prekosutra imamo konačan raspored, pa da te prozore dočekamo u jednom jakom sastavu."

"Nismo imali sreću da imamo laganu grupu, Švajcarska da je u lakšoj grupi, imam utisak da bi vrlo lako sa trećeg mjesta prošla grupu. Za nas, sreća ili nesreća, Turska je najbolja selekcija za FIBA prozore. Ne postoji igrač koji ne može da se odazove reprezentaciji. Malo je sreće nedostajalo u prvoj utakmici, ali ništa manje dobro nismo odigrali ni u Istanbulu. U sljedećoj fazi ništa manje izazovno neće biti sa Italijom, Litvanijom... Vidjećemo trećeg protivnika. Tu smo vidjeli da je bilo iznenađenja, ali vidjećemo konačan raspored", dodao je trener Bešiktaša.

Rad u Srbiji, mjesto selektora zemlje od koje se uvijek očekuje medalja je pritisak i privilegija. "Odlično se nosim sa tim, jer ne živim ovdje. To je najbolje što mi se desilo, obavljam posao u drugoj državi. U ranoj fazi sam već imao to iskušenje da radim u Crvenoj zvezdi. Dobro sam ispekao zanat u mladim godinama, tu je najvažnija stvar da se ne obraća velika pažnja na kritike. Ako je kritika dobronamjerna i nije dominantna, onda je dobrodošla, u suprotnom nije. Nije to stvar samo naše zemlje, tako je i u Turskoj", zaključio je Dušan Alimpijević.