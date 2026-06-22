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Nikola Jokić stigao da igra za reprezentaciju: Ne skida osmijeh sa lica zbog saigrača

Nikola Jokić stigao da igra za reprezentaciju: Ne skida osmijeh sa lica zbog saigrača

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Nikola Jokić je u sjajnom raspoloženju došao da igra za Srbiju u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Nikola Jokić stigao na okupljanje reprezentacije Srbije Izvor: Instagram/admiralbet.rs

Košarkaška reprezentacija Srbije uskoro očekuje nastavak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, a naši košarkaši su već krenuli da se okupljaju. U pauzi između dvije sezone i Nikola Jokić se priključio nacionalnom timu.

Trostruki MVP NBA lige staviće se na raspolaganje selektoru Dušanu Alimpijeviću za mečeve sa Švajcarkom 2. jula i Bosnom i Hercegovinom 6. jula.  

Centar Denver Nagetsa stigao je na okupljanje u sjajnom raspoloženju i kamere su ga snimile prvo kako se šali zajedno sa Nemanjom Dangubićem, a onda i kako se grli sa drugim NBA igračem Nikolom Jovićem. Takođe je imao srdačan pozdrav sa Tomislavom Tomovićem koji je dio stručnog štaba Srbije.

Pogledajte:

Srbiji su nakon dva vezana poraza od kompletne Turske u februaru i martu potrebne pobjede u mečevima koji slijede. Srpski tim će se sa jednom pobjedom kvalifikovati za narednu fazu takmičenja, ali bi sa dvije mogao da računa na više prenesenih bodova u drugu rundu kvalifikacija. 

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Tagovi

Nikola Jokić Srbija orlovi Mundobasket 2027 kvalifikacije

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