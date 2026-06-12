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Da li će Nikola Jokić i Luka Dončić igrati u istom timu?

Da li će Nikola Jokić i Luka Dončić igrati u istom timu?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Zamislite tandem Nikola Jokić - Luka Dončić u NBA ligi...

Vlatko cancar jokic I doncic nece igrati zajedno Izvor: Twitter/𝗡𝘂𝗴𝗴𝗲𝘁𝘀 𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁𝘆 (33-25)

Slovenački košarkaš Vlatko Čančar ugasio je nade ljubiteljima košarke koji sanjaju tandem Jokić-Dončić u NBA ligi. On je nosio dres Denver Nagetsa tokom šest sezona i izgradio je jak prijateljski odnos sa srpskim asom.

Vrlo dobro ga poznaje, ostali su jako bliski poslije njegovog odlaska, a isto tako zna da Jokić želi da završi karijeru u timu iz Kolorada kojem je donio šampionsku titulu i gdje se okitio sa tri MVP priznanja.

U razgovoru za slovenački list "Ekipa" otkrio je kakav zapravo odnos ima sa Nikolom. "Mnogo. Mogu da ga pozovem u bilo kom trenutku, kao i on mene. Najljepše je što pričamo o potpuno običnim stvarima - porodici, prijateljima, svakodnevnom životu. Ljudi vjerovatno zamišljaju neke velike košarkaške razgovore, ali nije tako. Ostali smo veoma bliski. Isto važi i za Darija Šarića. Iako smo bili zajedno samo jednu sezonu, postali smo veliki prijatelji", rekao je Čančar.

Upitan je da može da zamisli Luku Dončića i Nikolu Jokića u istom NBA timu? "Iskreno, ne", iskren je Slovenac koji dodatno obrazlaže odgovor:

"Mislim da Nikola nikada neće napustiti Denver, a Luka mi djeluje kao da je sada čvrsto vezan za Los Anđeles. Ne vidim scenario u kojem bi došlo do razmjene ili zajedničkog potpisa dok su u najboljim godinama."

Zamislio se još jednom i zaključio ovu temu rečima: "Možda jednog dana, kada Nikola bude pred kraj karijere, ali sada mi to ne djeluje realno."

BONUS VIDEO:

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00:32
Nikola Jokić na srpskom jeziku posle poraza Denvera
Izvor: YouTube/NBA
Izvor: YouTube/NBA

(MONDO)

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Tagovi

Nikola Jokić Luka Dončić

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