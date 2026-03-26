"Jokić ne može bez Bogdana": Hrvat rekao Dončiću da je magarac, pa objasnio zašto je bolji od Nikole

Luka Žorić je istakao da smatra da je po njegovom mišljenju Nikola Jokić lošiji igrač od Luke Dončića.

Imao je Luka Žorić živopisnu karijeru i nekadašnji reprezentativni hrvatski centar govorio je "Jutarnjem" o mnogo toga. Pričao je o Željku Obradoviću, hvalio je Bogdana i Bojana Bogdaovića, a dotakao se i Luke Dončića.

Nakon godina u Ciboni, Olimpiji, Šibenki, Zagrebu, Unikahi, Feneru i Cedeviti potpisao je 2016. za Sevilju. Biće mu to posljednji inostrani angažman, a tu će na pripremama sresti Luku Dončića.

"Uoči sezone igramo kod kuće generalku s Realom u čiji je prvi sastav ušao Luka Dončić, tada 17-godišnji klinac. Znam ga iz vremena kad je odlazio kao dijete u Real, znam mu oca, neke zajedničke poznanike imamo. I tu sam ja nekim savjetima pomogao, nevažno za ovu priču, no Luka se toga sjetio.

I nakon te utakmice on dolazi do mene da se javi. Zagrlim ga, dijete je, ali vidim da ima malo viška kila. Pitam ga, šta je to? Kaže mi kako je cijelo ljeto bio na Krku i da nije ništa radio. Kažem mu, tačno tako: 'Magarac jedan, pa jesi li ti normalan? Ti igraš za Real, nabiće te nogom ovakvog', izvrijeđao sam ga u dobroj namjeri. Ali, kako me samo razuvjerio poslije. On je jednostavno najbolji", rekao je Žorić.

Bolji je i od Jokića

Iako po poziciji Žorić ima više afiniteta prema Nikoli Jokiću, za njega je Luka Dončić čudo kakvog nema. Istakao je da je u evropskoj košarci i sa reprezentacijom Dončić mnogo uspješniji.

"Način na koji igra i koliki ima uticaj na igru za mene nemaju premca. Jokić ima sve, ali Dončić je bek, kod njega je lopta, OK, i kod Jokića je, ali je puno veću razliku u stanju da pravi Dončić. Govorim o košarci koju ja gledam, kakvu ja volim, a to je evropska košarka. Jokić je u FIBA takmičenjima manje dominantan nego Dončić, a Dončić je bio prvak s Realom, osvojio je zlato sa Slovenijom, sad ih je doveo do četvrtfinala, a s kakvim saigračima. Jokić je, pak, još jednom pokazao kako ne može bez Bogdana. Usto je Dončić i pet godina mlađi. Možemo tek zamisliti gdje bi mogao da bude za pet godina", rekao je Žorić.

Najbolji prijatelj sa Garbahosom

Uspio je da se sretne u Unikahi sa Horheom Garbahosom i od prvog momenta su znali da će ostati u kontaktu. Jednostavno su kliknuli.

"S vrata svlačionice je došao do mene, ono ikona, ozbiljan frajer i kaže mi: 'Mislim da ćemo ti i ja biti najbolji prijatelji.' Ja ga gledam u čudu, a on mi nastavlja: 'Vidim da pušiš, a tu jedini ti i ja pušimo.' I idemo mi na gostovanje preko puta, u Afriku, u Meilju. U sobi sam s Frilendom, on mi priča o timu, tko je kakav i kaže: 'Sve je super, ali ne mogu da vjerujem, znaš, Garbahosa puši.' Mislim se, šta ću sada. Ništa, zaspe on, ja otvorim prozor i zapalim. Kad sam se probudio, više Frilenda nije bilo, sam je uzeo novu sobu, ha-ha-ha. A ja dalje bio s Garbahosom", objasnio je Žorić.