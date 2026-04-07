Jokić, Avdija i Dončić u elitnom društvu u NBA ligi: Mogli su svi da igraju zajedno za Srbiju

Deni Avdija, Nikola Jokić i Luka Dončić su jedini u NBA ligi koji imaju posebnu statistiku ove sezone.

"Elitno društvo", to je poruka iz Portlanda uz fotografiju na kojoj se nalaze Deni Avdija, Nikola Jokić i Luka Dončić. Njih trojica imaju nevjerovatnu statistiku u tekućoj NBA sezoni i zaista djeluje impresivno. Zanimljivo je da sva trojica imaju neku vezu sa Srbijom.

Sva trojica imaju ove sezone prosjek od 23 i više poena, šest i više skokova i šest i više asistencija. Djeluje posebno zanimljivo i to što su njih trojica jedini u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu sa takvom statistikom.

Jokić igra za reprezentaciju Srbije, otac Denija Avdije je Zufer Avdija i bivši je igrač Crvene zvezde i ima porijeklo sa Kosova, dok je otac Luke Dončića Srbin Saša Dončić. Bilo je priče da i njih dvojica igraju za reprezentaciju Srbije, ali do toga nikada nije došlo.