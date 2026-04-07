logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jokić, Avdija i Dončić u elitnom društvu u NBA ligi: Mogli su svi da igraju zajedno za Srbiju

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Deni Avdija, Nikola Jokić i Luka Dončić su jedini u NBA ligi koji imaju posebnu statistiku ove sezone.

Deni Avdija kao Nikola Jokić i Luka Dončić Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

"Elitno društvo", to je poruka iz Portlanda uz fotografiju na kojoj se nalaze Deni Avdija, Nikola Jokić i Luka Dončić. Njih trojica imaju nevjerovatnu statistiku u tekućoj NBA sezoni i zaista djeluje impresivno. Zanimljivo je da sva trojica imaju neku vezu sa Srbijom.

Sva trojica imaju ove sezone prosjek od 23 i više poena, šest i više skokova i šest i više asistencija. Djeluje posebno zanimljivo i to što su njih trojica jedini u najjačoj košarkaškoj ligi na svijetu sa takvom statistikom.

Jokić igra za reprezentaciju Srbije, otac Denija Avdije je Zufer Avdija i bivši je igrač Crvene zvezde i ima porijeklo sa Kosova, dok je otac Luke Dončića Srbin Saša Dončić. Bilo je priče da i njih dvojica igraju za reprezentaciju Srbije, ali do toga nikada nije došlo.

Tagovi

Luka Dončić Nikola Jokić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC