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Doktor reprezentacije Danske prenio poruku Kristijana Eriksena: Evo šta mu je spasilo život

Doktor reprezentacije Danske prenio poruku Kristijana Eriksena: Evo šta mu je spasilo život

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Danac se nalazi u stabilnom stanju nakon što se srušio na utakmici sa Ukrajinom.

Doktor reprezentacije Danske prenio poruku Kristijana Eriksena: Evo šta mu je spasilo život Izvor: Bo Amstrup / AFP / Profimedia

Danac Kristijan Eriksen ponovo se srušio usred utakmice kao prije pet godina na Evropskom prvenstvu. Sada je ostao bez svijesti sredinom drugog poluvremena u prijateljskoj utakmici sa Ukrajinom, ali srećom on se nalazi u stabilnom stanju, što je potvrdio doktor reprezentacije.

Njemu je odmah nakon prvog kolapsa ugrađen defibrilator koji je očigledno pravovremeno reagovao na problem koji se pojavio usred meča. Doktor danske reprezentacije Morten Besen je podijelio dobre vijesti i istakao da je Eriksen čak sam napustio teren i prenio njegovu poruku iz bolnice.

"Kristijan Eriksen se dobro osjeća i sam je napustio teren. Koliko ja vidim, pejsmejker je reagovao kako treba. Bio je nakratko bez svijesti, ali se vrlo brzo osvijestio i brzo smo stupili u kontakt sa njim", rekao je dokor i dodao:

"Sada će biti podvrgnut daljim pregledima u bolnici kako bi se utvrdio uzrok incidenta. U stalnom smo kontaktu sa njim i ljekarima u bolnici. Kristijan se dobro osjeća i zamolio me je da pozdravim sve igrače i kažem im da je dobro".

Podsjetimo, Eriksen se vratio fudbalu ubrzo nakon što mu je ugrađen defibrilator, a u tom momentu je bio član Intera. Kako su medicinski protokoli u Italiji rigorozni morao je da promijeni fudbalsku sredinu. Otisnuo se u Englesku gdje je obukao dres Brenforda, tamo je sjajnim partijama zaslužio poziv Mančester junajteda, a sada je član Volfsburga.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:54
APARAT UZ KOJI JE PREŽIVEO DANSKI FUDBALER ERIKSEN!
Izvor: Kurir televizija
Izvor: Kurir televizija

(MONDO)

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Tagovi

Kristijan Eriksen Danska

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