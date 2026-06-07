Čini se da je Kristijan Eriksen stabilno, nakon što je ponovo kolabirao tokom fudbalske utakmice.

Izvor: mondo.ba

Danski reprezentativac Kristijan Eriksen (34) srušio se na teren sredinom drugog poluvremena u prijateljskoj utakmici Danske i Ukrajine. Podsjetimo, Eriksen se prije pet godina na Evropskom prvenstvu od srčanog udara takođe srušio tokom utakmice u dresu reprezentacije Danske.

Stadionom se ubrzo proširila vijest da je Kristijan Eriksen pri svijesti, a on je dobio aplauz navijača kao vid podrške u teškim trenucima.

Christian Eriksen is leaving the pitch under medical supervisionpic.twitter.com/balaiGqUdE — Goals Xtra (@GoalsXtra)June 7, 2026

Ubrzo je i Fudbalski savez Danske potvrdio da je Kristijan Eriksen u stabilnom stanju, što su najbolje vijesti koje je fudbalski svijet mogao da dobije. Ovako je bilo pre pet godina:

Vidi opis Kristijan Eriksen se srušio na terenu: Danskog fudbalera opet oživljavali tokom meča! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Profimedia Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Profimedia Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Profimedia Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Profimedia Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Profimedia Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Profimedia Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Profimedia Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Profimedia Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Profimedia Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Profimedia Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Profimedia Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Profimedia Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Profimedia Br. slika: 20 20 / 20

"Teško je pronaći riječi kojima bi se opisalo šta se događa. Svi igrači obilaze Eriksena i njegovu suprugu na putu prema kolima hitne pomoći, koja su spremna odvesti ih sa stadiona", piše danski TV2 i dodaje: "Svima na stadionu rečeno je da se fudbal više neće igrati i da je Eriksen, s obzirom na okolnosti, dobro".

Nakon što je kolabirao na terenu prije pet godina, Eriksen je uspio da se vrati i zaigra na vrhunskom nivou. Prvo je obukao dres Brenftorda, zatim u Premijer ligi igrao još i za Mančester junajted, a trenutno je član Volfsburga. Profesionalnu karijeru je počeo u Ajaksu, godinama je igrao za Totenhem, a bio je i član Intera. Za Dansku je odigrao 150 mečeva, a njegova reprezentacija neće biti učesnik Mundijala ovog ljeta.

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(MONDO)