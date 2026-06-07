Čini se da je Kristijan Eriksen stabilno, nakon što je ponovo kolabirao tokom fudbalske utakmice.
Danski reprezentativac Kristijan Eriksen (34) srušio se na teren sredinom drugog poluvremena u prijateljskoj utakmici Danske i Ukrajine. Podsjetimo, Eriksen se prije pet godina na Evropskom prvenstvu od srčanog udara takođe srušio tokom utakmice u dresu reprezentacije Danske.
Stadionom se ubrzo proširila vijest da je Kristijan Eriksen pri svijesti, a on je dobio aplauz navijača kao vid podrške u teškim trenucima.
Christian Eriksen is leaving the pitch under medical supervisionpic.twitter.com/balaiGqUdE— Goals Xtra (@GoalsXtra)June 7, 2026
Ubrzo je i Fudbalski savez Danske potvrdio da je Kristijan Eriksen u stabilnom stanju, što su najbolje vijesti koje je fudbalski svijet mogao da dobije. Ovako je bilo pre pet godina:
Kristijan Eriksen se srušio na terenu: Danskog fudbalera opet oživljavali tokom meča!
"Teško je pronaći riječi kojima bi se opisalo šta se događa. Svi igrači obilaze Eriksena i njegovu suprugu na putu prema kolima hitne pomoći, koja su spremna odvesti ih sa stadiona", piše danski TV2 i dodaje: "Svima na stadionu rečeno je da se fudbal više neće igrati i da je Eriksen, s obzirom na okolnosti, dobro".
Nakon što je kolabirao na terenu prije pet godina, Eriksen je uspio da se vrati i zaigra na vrhunskom nivou. Prvo je obukao dres Brenftorda, zatim u Premijer ligi igrao još i za Mančester junajted, a trenutno je član Volfsburga. Profesionalnu karijeru je počeo u Ajaksu, godinama je igrao za Totenhem, a bio je i član Intera. Za Dansku je odigrao 150 mečeva, a njegova reprezentacija neće biti učesnik Mundijala ovog ljeta.
Bonus video:
(MONDO)