Kristijan Eriksen ima novi klub: Nikad nije kasno da se priključiš žurci

Iskusni Danac, kojem je zbog problema sa srcem zabranjeno igranje u Italiji, nakon Engleske nastupaće u Njemačkoj.
Kristijan Eriksen, 33-godišnji vezista i doskorašnji član Mančester junajteda, potpisao je ugovor sa Volfsburgom i u naredne dvije sezone nastupaće u njemačkoj Bundesligi.
Iskusni Danac bio je bez kluba otkako je ovog ljeta napustio Junajted, a sada je potpisao ugovor do 2027. godine i nosiće dres sa brojem 24.
Christian Eriksen wird ein Wolf.— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg)September 10, 2025
Der VfL Wolfsburg verpflichtet Dänemarks Rekordnationalspieler. Schön, dass du hier bist, Christian!
➡️https://t.co/RQcb2t8reBpic.twitter.com/SpWQgOJbAW
Eriksen je ostavio neizbrisiv trag na međunarodnoj sceni u karijeri dugoj više od decenije. Sa 144 nastupa za reprezentaciju i 46 golova, Eriksen je rekorder Danske po broju odigranih mečeva i nastupio je na tri svjetska prvenstva, kao i na tri evropska prvenstva. Na EURO 2020 doživio je srčani zastoj u uvodnoj utakmici protiv Finske, ali se čudesno oporavio i nastavio da redovno igra za nacionalni tim. Ipak, tada mu je zbog strogih pravila italijanske lige zabranjen nastup u Seriji A, pa je odlučio da karijeru nastavi u Engleskoj.
Eriksen ima i ogromno iskustvo i na klupskom nivou, sa 310 utakmica u engleskoj Premijer ligi (55 golova i 81 asistencija), 43 u italijanskoj Seriji A i 53 u Ligi šampiona. Kao mladi fudbaler stigao je u Ajaks u sezoni 2009/10, a najveći dio karijere proveo je u Totenhemu između 2013. i 2020, prije nego što je igrao za Inter, Brentford i Mančester junajted.
Eriksenova kolekcija trofeja uključuje tri holandske titule sa Ajaksom (2011, 2012. i 2013), šampionsku titulu Serije A sa Interom (2021), kao i Liga kup (2023) i FA kup (2024) sa Junajtedom. Višestruko je proglašavan i za najboljeg danskog fudbalera godine.
"Volfsburg je moj prvi klub u Bundesligi – i zaista se radujem ovoj novoj avanturi", rekao je Eriksen, koji je na predstavljanju poručio da "nikad nije kasno da se priključiš žurci".
Never late to the party. #VfLWolfsburgpic.twitter.com/d78JeCQGgS— VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg)September 10, 2025
"Uvjeren sam da možemo da postignemo velike stvari zajedno u Volfsburgu. Razgovori sa čelnicima kluba protekli su veoma dobro. Odmah sam osjetio da Paul Simonis ima jasnu viziju za tim i za mene lično. Činjenica da u ekipi ima nekoliko poznatih lica iz danske reprezentacije čini ovaj klub posebno privlačnim za mene."
Volfsburg je prava danska kolonija, s obzirom na to da odranije u ovom njemačkom klubu nastupaju Joakim Mele, Adam Dagim, Andreas Skov Olsen, Jonas Vind i Jesper Lindstrem.