Kristijan Eriksen ima novi klub: Nikad nije kasno da se priključiš žurci

Iskusni Danac, kojem je zbog problema sa srcem zabranjeno igranje u Italiji, nakon Engleske nastupaće u Njemačkoj.

Izvor: Profimedia

Kristijan Eriksen, 33-godišnji vezista i doskorašnji član Mančester junajteda, potpisao je ugovor sa Volfsburgom i u naredne dvije sezone nastupaće u njemačkoj Bundesligi.

Iskusni Danac bio je bez kluba otkako je ovog ljeta napustio Junajted, a sada je potpisao ugovor do 2027. godine i nosiće dres sa brojem 24.

Christian Eriksen wird ein Wolf.



Der VfL Wolfsburg verpflichtet Dänemarks Rekordnationalspieler. Schön, dass du hier bist, Christian!



➡️https://t.co/RQcb2t8reBpic.twitter.com/SpWQgOJbAW — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg)September 10, 2025

Eriksen je ostavio neizbrisiv trag na međunarodnoj sceni u karijeri dugoj više od decenije. Sa 144 nastupa za reprezentaciju i 46 golova, Eriksen je rekorder Danske po broju odigranih mečeva i nastupio je na tri svjetska prvenstva, kao i na tri evropska prvenstva. Na EURO 2020 doživio je srčani zastoj u uvodnoj utakmici protiv Finske, ali se čudesno oporavio i nastavio da redovno igra za nacionalni tim. Ipak, tada mu je zbog strogih pravila italijanske lige zabranjen nastup u Seriji A, pa je odlučio da karijeru nastavi u Engleskoj.

Eriksen ima i ogromno iskustvo i na klupskom nivou, sa 310 utakmica u engleskoj Premijer ligi (55 golova i 81 asistencija), 43 u italijanskoj Seriji A i 53 u Ligi šampiona. Kao mladi fudbaler stigao je u Ajaks u sezoni 2009/10, a najveći dio karijere proveo je u Totenhemu između 2013. i 2020, prije nego što je igrao za Inter, Brentford i Mančester junajted.

Eriksenova kolekcija trofeja uključuje tri holandske titule sa Ajaksom (2011, 2012. i 2013), šampionsku titulu Serije A sa Interom (2021), kao i Liga kup (2023) i FA kup (2024) sa Junajtedom. Višestruko je proglašavan i za najboljeg danskog fudbalera godine.

"Volfsburg je moj prvi klub u Bundesligi – i zaista se radujem ovoj novoj avanturi", rekao je Eriksen, koji je na predstavljanju poručio da "nikad nije kasno da se priključiš žurci".

"Uvjeren sam da možemo da postignemo velike stvari zajedno u Volfsburgu. Razgovori sa čelnicima kluba protekli su veoma dobro. Odmah sam osjetio da Paul Simonis ima jasnu viziju za tim i za mene lično. Činjenica da u ekipi ima nekoliko poznatih lica iz danske reprezentacije čini ovaj klub posebno privlačnim za mene."

Volfsburg je prava danska kolonija, s obzirom na to da odranije u ovom njemačkom klubu nastupaju Joakim Mele, Adam Dagim, Andreas Skov Olsen, Jonas Vind i Jesper Lindstrem.