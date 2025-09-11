logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kristijan Eriksen ima novi klub: Nikad nije kasno da se priključiš žurci

Kristijan Eriksen ima novi klub: Nikad nije kasno da se priključiš žurci

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Iskusni Danac, kojem je zbog problema sa srcem zabranjeno igranje u Italiji, nakon Engleske nastupaće u Njemačkoj.

Kristijan Eriksen novi fudbaler Volfsburga Izvor: Profimedia

Kristijan Eriksen, 33-godišnji vezista i doskorašnji član Mančester junajteda, potpisao je ugovor sa Volfsburgom i u naredne dvije sezone nastupaće u njemačkoj Bundesligi.

Iskusni Danac bio je bez kluba otkako je ovog ljeta napustio Junajted, a sada je potpisao ugovor do 2027. godine i nosiće dres sa brojem 24.

Eriksen je ostavio neizbrisiv trag na međunarodnoj sceni u karijeri dugoj više od decenije. Sa 144 nastupa za reprezentaciju i 46 golova, Eriksen je rekorder Danske po broju odigranih mečeva i nastupio je na tri svjetska prvenstva, kao i na tri evropska prvenstva. Na EURO 2020 doživio je srčani zastoj u uvodnoj utakmici protiv Finske, ali se čudesno oporavio i nastavio da redovno igra za nacionalni tim. Ipak, tada mu je zbog strogih pravila italijanske lige zabranjen nastup u Seriji A, pa je odlučio da karijeru nastavi u Engleskoj.

Eriksen ima i ogromno iskustvo i na klupskom nivou, sa 310 utakmica u engleskoj Premijer ligi (55 golova i 81 asistencija), 43 u italijanskoj Seriji A i 53 u Ligi šampiona. Kao mladi fudbaler stigao je u Ajaks u sezoni 2009/10, a najveći dio karijere proveo je u Totenhemu između 2013. i 2020, prije nego što je igrao za Inter, Brentford i Mančester junajted.

Eriksenova kolekcija trofeja uključuje tri holandske titule sa Ajaksom (2011, 2012. i 2013), šampionsku titulu Serije A sa Interom (2021), kao i Liga kup (2023) i FA kup (2024) sa Junajtedom. Višestruko je proglašavan i za najboljeg danskog fudbalera godine.

"Volfsburg je moj prvi klub u Bundesligi – i zaista se radujem ovoj novoj avanturi", rekao je Eriksen, koji je na predstavljanju poručio da "nikad nije kasno da se priključiš žurci".

"Uvjeren sam da možemo da postignemo velike stvari zajedno u Volfsburgu. Razgovori sa čelnicima kluba protekli su veoma dobro. Odmah sam osjetio da Paul Simonis ima jasnu viziju za tim i za mene lično. Činjenica da u ekipi ima nekoliko poznatih lica iz danske reprezentacije čini ovaj klub posebno privlačnim za mene."

Volfsburg je prava danska kolonija, s obzirom na to da odranije u ovom njemačkom klubu nastupaju Joakim Mele, Adam Dagim, Andreas Skov Olsen, Jonas Vind i Jesper Lindstrem.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kristijan Eriksen Volfsburg Bundesliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC