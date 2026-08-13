Dušan Vlahović je potpisao za Bešiktaš, a ključnu ulogu u transferu imala su njegov otac Miloš i Nikola Damjanac. Dva dana se transfer "krčkao" u Beogradu da bi Vlahović dobio platu koju hoće.

Izvor: Instagram/Eduard Graf

Srpski fudbaler Dušan Vlahović kompletirao je juče transfer u Bešiktaš koji se najavljivao čitavog ljeta. Vlahović je napustio Juventus još 1. jula i od tada je bio slobodan agent, a jedinu konkretnu ponudu koju je dobio poslao je turski klub - učinivši ga jednim od najvećih pojačanja u svojoj istoriji.

Bešiktaš je napravio tako veliko iznenađenje angažovanjem Vlahovića već u njegovoj 27. godini (znamo da u tursku ligu uglavnom fudbaleri odlaze na zalasku karijere), a nekoliko bitnih osoba "krije se" iza ovog transfera.

Ko je ubijedio Vlahovića za Bešiktaš?

Vidi opis Ovi ljudi stoje iza Vlahovićevog transfera: Otac Miloš "zacijepio" cijenu, pomogao i Damjanac Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Murat Sengul / AFP / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Prema informacijama iz Turske, Vlahović je nekoliko puta razgovarao direktno sa predsjednikom kluba Serdarom Adalijem koji je obećao Upravnom odboru da će dovesti srpskog napadača. Dao mu je "ponudu koja se ne odbija", ali su naravno pomogli i neki drugi, razgovorima sa Vlahovićem, da mu objasne da njegova karijera ne ide unazad ako ode u Tursku.

Tu se prije svih potrudio trener crno-bijelih Vinćenco Italijano, za koga je Vlahović igrao u Fiorentini, a koji mu je objasnio da će i sada biti centralna figura novog projekta. Uz njega, važan doprinos dao je i trener košarkaša Bešiktaša Dušan Alimpijević.

Vlahovićev otac tražio više novca

Dusan Vlahovic Besiktas



Liga Turki pic.twitter.com/fvI0oeFnoi — Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive)August 12, 2026



Tehnički direktor Eduard Graf iz Njemačke, inače nekadašnji glavni skaut Dortmunda, došao je lično po Dušana Vlahovića u Beograd kako bi ga "vratio" u Istanbul gdje mu je priređen veličanstven doček. Pregovori, doduše, nisu bili nimalo laki. Trajali su 48 sati u Beogradu i za to je "zaslužan" Vlahovićev otac, Miloš Vlahović.

U Juventusu su Vlahovićevom ocu "zatvorili vrata", nisu htjeli da ga saslušaju ni iz Al Ahlija u Saudijskoj Arabiji (tražio 25 miliona evra provizije), međutim sve vrijeme je htio najbolje i najviše za svog sina - svjestan da vrijedi.

Gordan Petrić i Nikola Damjanac.

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Da bi dobio pomenuti novac, pomogao je i poznati agent Nikola Damjanac, inače bivši golman Partizana i saradnik Falija Ramadanija koji je posredovao u brojnim transferima širom Evrope, između ostalog i "onaj" Luke Jovića u Real Madrid u ljeto 2020. godine.

Kolika je plata Vlahovića u Bešiktašu?

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Vlahović je odigrao 168 utakmica i na njima je zabilježio 68 golova i 16 asistencija za Juventus. Prije toga je igrao u Fiorentini (49 golova na 108 utakmica), odnosno počeo je karijeru u Partizanu (27 nastupa i tri gola).

Razne informacije pojavljivale su se u medijima u prethodnom periodu, a na kraju je Vlahović tražio manju fiksnu platu i veću proviziju.

Vlahović će potpisati na tri sezone uz vrijednost ugovora od osam miliona godišnje (ukupno 24 miliona do 2029. godine), dok će dobiti mnogo veću proviziju, odnosno dodatnu svotu za potpis ugovora jer dolazi kao slobodan agent. Navodno, u pitanju je svota od 15 do 20 miliona evra.

Upravo ta provizija, odnosno "komisija" kako neki znaju da kažu, bila je prepreka zbog koje su se drugi klubovi povlačili iz pregovora sa Vlahovićem i njegovim zastupnicima, odnosno ocem.

Podsjetimo, Vlahović je u Juventusu igrao za platu od oko 10,5 - 11 miliona evra godišnje (neto), što je tražio i pri novom ugovoru.