logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Trenutak kad se ponovo srušio Kristijan Eriksen: Stadion se zaledio, "deža vi" kao prije pet godina

Trenutak kad se ponovo srušio Kristijan Eriksen: Stadion se zaledio, "deža vi" kao prije pet godina

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Cijeli stadion je zaledio trenutak kada se Kristijan Eriksen srušio na terenu. Fudbalski savez Danske potvrdio je da je igrač svjestan i stabilan.

kristijan eriksen se srusio na terenu Izvor: TV Arena sport/screenshot

Danski fudbaler Kristijan Eriksen srušio se danas na utakmici svoje reprezentacije protiv Ukrajine u Odenseu. Užasan trenutak dogodio se srediom drugog poluvremena kada se Eriksen uhvatio u predjelu grudi i pao na travu, poslije čega su fudbaleri brzo signalizirali lekarskoj ekipi da utrči na teren.

Prije pet godina Eriksen je doživio srčani udar u dresu Danske, na meču Evropskog prvenstva u fudbalu, poslije čega mu je ugrađen implatabilni kardioverter defibrilator - odnosno aparat za srce "ICD".


Zbog toga je zavladala panika na tribinama i jasno je koliko su se svi upališili jer su doživjeli "deža vi" kao prije pet godina, ali informacije sa lica mjesta govore da je Eriksen stabilno. Utakmica je prekinuta odlukom reprezentacija Danske i Ukrajine, a Eriksen je u bolnici na daljim ispitivanjima.

"Eriksen je svjestan i dobro, računajući okolnosti. Naše misli i molitve su sa njim. Neka se brzo oporavi", napisao je Fudbalski savez Danske u saopštenju na društvenim mrežama.

Nakon što je kolabirao na terenu prije pet godina, Eriksen je uspio da se vrati i zaigra na vrhunskom nivou. Prvo je obukao dres Brenftorda, zatim u Premijer ligi igrao još i za Mančester junajted, a trenutno je član Volfsburga. Profesionalnu karijeru je počeo u Ajaksu, godinama je igrao za Totenhem, a bio je i član Intera. Za Dansku je odigrao 150 mečeva, a njegova reprezentacija neće biti učesnik Mundijala ovog ljeta.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:08:57
Priča za medalju: Igor Duljaj
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kristijan Eriksen Danska

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC