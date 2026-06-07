Cijeli stadion je zaledio trenutak kada se Kristijan Eriksen srušio na terenu. Fudbalski savez Danske potvrdio je da je igrač svjestan i stabilan.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Danski fudbaler Kristijan Eriksen srušio se danas na utakmici svoje reprezentacije protiv Ukrajine u Odenseu. Užasan trenutak dogodio se srediom drugog poluvremena kada se Eriksen uhvatio u predjelu grudi i pao na travu, poslije čega su fudbaleri brzo signalizirali lekarskoj ekipi da utrči na teren.

Prije pet godina Eriksen je doživio srčani udar u dresu Danske, na meču Evropskog prvenstva u fudbalu, poslije čega mu je ugrađen implatabilni kardioverter defibrilator - odnosno aparat za srce "ICD".

Momento em que o Eriksen coloca a mão no peito, depois cai e rapidamente começa o atendimento…https://t.co/2EX4id1NUXpic.twitter.com/OsrhsHyv4h — Icaro Cruz (@IcaaroCruz)June 7, 2026



Zbog toga je zavladala panika na tribinama i jasno je koliko su se svi upališili jer su doživjeli "deža vi" kao prije pet godina, ali informacije sa lica mjesta govore da je Eriksen stabilno. Utakmica je prekinuta odlukom reprezentacija Danske i Ukrajine, a Eriksen je u bolnici na daljim ispitivanjima.

"Eriksen je svjestan i dobro, računajući okolnosti. Naše misli i molitve su sa njim. Neka se brzo oporavi", napisao je Fudbalski savez Danske u saopštenju na društvenim mrežama.

Vidi opis Trenutak kad se ponovo srušio Kristijan Eriksen: Stadion se zaledio, "deža vi" kao prije pet godina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Profimedia Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Profimedia Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Profimedia Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Profimedia Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Profimedia Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Profimedia Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Profimedia Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Profimedia Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Profimedia Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Profimedia Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Profimedia Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Profimedia Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Profimedia Br. slika: 20 20 / 20

Nakon što je kolabirao na terenu prije pet godina, Eriksen je uspio da se vrati i zaigra na vrhunskom nivou. Prvo je obukao dres Brenftorda, zatim u Premijer ligi igrao još i za Mančester junajted, a trenutno je član Volfsburga. Profesionalnu karijeru je počeo u Ajaksu, godinama je igrao za Totenhem, a bio je i član Intera. Za Dansku je odigrao 150 mečeva, a njegova reprezentacija neće biti učesnik Mundijala ovog ljeta.

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