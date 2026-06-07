Basketaši Srbije uz "Jutro je" proslavili svjetsku bronzu (VIDEO)

Basketaši Srbije ponovo su obradovali naciju i donose medalju sa Svjetskog prvenstva u Varšavi.

Izvor: Tijana Jevtić/Mondo

Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 osvojila je bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Varšavi. "Orlovi" su poslije izuzetno zahtjevnog turnira uspjeli da se okite još jednom medaljom, a koliko su uložili u ovaj uspjeh, vidjelo se odmah po olakšanju koje su osjetili po završetku meča.

Bio je to jako težak duel sa Francuzima, a još je bilo teže pomiriti se sa porazom u polufinalu od Letonaca. Ipak, skupili su srpski momci snagu i još jednom potvrdili status jedne od najboljih selekcija na svijetu.

Slavlje je uslijedilo odmah na terenu uz dobro poznatu numeru "Jutro je". Najburnije je ovaj uspjeh proslavio najbolji basketaš svijeta Strahinja Stojačić, dok je novi član bronzane postave Andreja Milutinović ostao da leži na parketu.

Pogledajte kako se slavila bronzana medalja u Varšavi:

Pogledajte 00:38 Srbija osvojila bronzanu medalju Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:05 Nemanja Barać Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO)