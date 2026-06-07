Srbija ispustila finale Svjetskog prvenstva: "Orlovi" pali poslije nevjerovatne drame protiv Letonije

Strahinja Stojačić i ekipa će igrati meč za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu u Varšavi.

Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Basketaši Srbije nisu uspjeli da se plasiraju u finale Svjetskog prvenstva, pošto su poslije velike drame i produžetka poklekli protiv Letonije - 19:20.

Heroj Letonaca je bio Lasmanis koji je pogodio pretežak šut preko Baraća koji prethodno nije uspio da donese Srbiji finale...

Izgledalo je kao da "orlovi" imaju meč u svojim rukama, mnogo bolje su otvorili polufinale, imali su +4 u fanoj fazi duela, ali se onda probudio letonski duo Lamsanis - Mijezis.

Sredinom utakmice su stigli do potpunog egala 8:8, a onda je uslijedila prava drama. Nisu "orlovi" najbolje gradili koš, napravili su nekoliko loših faulova, a ni sudije nisu bile naklonjene srpskim basketašima, pa Letonci uspijevaju da stignu do preokreta 12:13.

U tim momentima, Strahinja Stojačić ponovo preuzima ulogu lidera, pogađa dvojku i iznuđuje dva slobodna bacanja i vraća momentum na srpsku stranu. Ipak, Mijezis je bio nezaustavljiv u finišu, uspjeli su Letonci da izbore produžetak, a onda i da iščupaju pobjedu poslije totalne drame.

Ostaje velika žal za propuštenom šansom, a "orlovi" će za utješnu nagradu igrati protiv poraženog iz duela Njemačke i Francuske. Meč za treće mjesto je na programu od 20.05.

(MONDO)