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Vlahović ostaje u Italiji, ali ne u Juventusu: Još samo ovaj klub nije dao ponudu Srbinu

Vlahović ostaje u Italiji, ali ne u Juventusu: Još samo ovaj klub nije dao ponudu Srbinu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Dušan Vlahović mogao bi da ostane u Italiji. Napoli je zainteresovan da dovede Srbina.

Napoli želi Dušana Vlahovića Izvor: Phelan Ebenhack/FR121174 AP

Zavrzlamama i teorijama o Dušanu Vlahoviću nema kraja. Vjerovalo se da će karijeru nastaviti u Juventusu, jer je Srbin navodno pristao na znatno manju zaradu, ali kako stvari stoje, Napoli želi da ga dovede u svoje redove. Prema tome, srpski golgeter mogao bi da ostane u Italiji, u Seriji A, ali u potpuno drugom klubu.

Kako javlja "Tuttosport", Napoli je veoma zainteresovan da u svoj tim dovede Srbina. Vlahović bi trebalo da bude dostojna zamjena za Romelua Lukakua, za kojeg je izvjesno da neće ostati u klubu. Vlahović bi bio sjajno rješenje ne samo na toj poziciji, već i kao igrač koji bi se dobro uklopio sa Masimilijanom Alegrijem, sa kojim je već sarađivao u Torinu.

Vlahović je prošle sezone, kada nije bio povrijeđen i kada je dobijao pravu priliku, pokazao da je u sjajnoj formi. Nema sumnje da su to u Napoliju primijetili i da žele pojačanje u napadu, dok s druge strane Vlahović može da ostane u Italiji, pošto je odbio klubove iz brojnih drugih zemalja.

Ono što bi moglo da bude prepreka jesu finansije. Vlahović je odbio transfer u Tursku vrijedan 10.000.000 evra zbog želje da ostane u nekoj od liga "petice", pa je pretpostavka da bi selidba u Napulj zadovoljila standarde Srbina.

Zavrzlamama i teorijama o Dušanu Vlahoviću nema kraja. Verovalo se da će karijeru nastaviti u Juventusu, jer je Srbin navodno pristao na znatno manju zaradu, ali kako stvari stoje, Napoli želi da ga dovede u svoje redove. Prema tome, srpski golgeter mogao bi da ostane u Italiji, u Seriji A, ali u potpuno drugom klubu.

Kako javlja "Tuttosport", Napoli je veoma zainteresovan da u svoj tim dovede Srbina. Vlahović bi trebalo da bude dostojna zamena za Romelua Lukakua, za kojeg je izvesno da neće ostati u klubu. Vlahović bi bio sjajno rešenje ne samo na toj poziciji, već i kao igrač koji bi se dobro uklopio sa Masimilijanom Alegrijem, sa kojim je već sarađivao u Torinu.

Vlahović je prošle sezone, kada nije bio povređen i kada je dobijao pravu priliku, pokazao da je u sjajnoj formi. Nema sumnje da su to u Napoliju primetili i da žele pojačanje u napadu, dok s druge strane Vlahović može da ostane u Italiji, pošto je odbio klubove iz brojnih drugih zemalja.

Ono što bi moglo da bude prepreka jesu finansije. Vlahović je odbio transfer u Tursku vredan 10.000.000 evra zbog želje da ostane u nekoj od liga "petice", pa je pretpostavka da bi preseljenje u Napoli zadovoljilo standarde Srbina.

Tagovi

Napoli Dušan Vlahović

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