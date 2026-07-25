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Džerod Vest napustio Bosnu i odlazi kod Halilovića u Francusku!

Džerod Vest napustio Bosnu i odlazi kod Halilovića u Francusku!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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KK Bosna ostala bez američkog pleja koji ide u Šole.

Džerod Vest iz Bosne odlazi u Šole Izvor: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Jedan od najboljhi igrača KK Bosna Džerod Vest naredne sezone neće nositi dres "studenata".

Američki košarkaš iz Sarajeva odlazi u Šole, gdje će ponovo igrati sa Miralemom Hlilovićem, koji je krajem juna potpisao za francuski klub.

"Hvala ti Džerode, tvoja strast i energija u prethodne dvije godine su bili sjajni. Želimko ti sve najbolje u Šoleu", objavio je KK Bosna.

Njihovu objavu na Instagramu odmah je prokomentarisao sam Vest.

"Hvala Sarajevu, Bosni i svima koji su bili uključeni u ovom putovanju tokom posljednje dvije godine. Ovo su bile posebne godine koje ću uvijek pamtiti. Opet šampion", napisao je Vest.

Prethodne sezone Vest je u ABA ligi prosječno postizao 10,8 poena, uz 4,4 asistencije po utakmici.

Tagovi

Džerod Vest KK Bosna košarka

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