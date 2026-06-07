Triksi ukrala šou u Varšavi: Kako je jedna vjeverica postala hit Svjetskog prvenstva?

Vjeverica Triksi je maskota FIBA Svjetskog prvenstva u basketu 3x3. Izbor nije slučajan, a pozadina priče oduševila je navijače.

Izvor: MACIEJ GRONAU/FOTOPYK / imago sportfotodienst / Profimedia

Dok se u centru Varšave vodi borba za titulu svjetskog prvaka u basketu 3x3, pažnju navijača privlači i neobična maskota turnira. Riječ je o vjeverici Triksi, zaštitnom licu FIBA Svjetskog prvenstva, koja se posljednjih dana može vidjeti među navijačima, na tribinama i u fan-zoni.

Iako na prvi pogled djeluje kao simpatičan izbor namijenjen najmlađima, organizatori su imali mnogo ozbiljniji razlog kada su odlučili da upravo vjeverica predstavlja najveće takmičenje u basketu 3x3. Poljski košarkaški savez želio je simbol koji će istovremeno predstavljati i sam sport i grad koji je domaćin. Vejverica se nametnula kao idealno rešenje. Poznata je po brzini, okretnosti, energiji i snalažljivosti, osobinama koje su gotovo neophodne svakom igraču basketa 3x3.

Za razliku od klasične košarke, gdje timovi imaju više vremena za organizaciju napada, u basketu se sve odvija munjevitom brzinom. Upravo zbog toga organizatori smatraju da vjeverica najbolje oslikava karakter ove discipline. Ujedno, vjeverice su sveprisutne u parkovima širom Varšave, pa je odabir maskote sve, samo ne slučajnost.

"Tražili smo simbol koji će na prirodan način spojiti dinamiku basketa 3x3 i duh Varšave. Vjeverica je lik koji mogu da zavole navijači svih generacija. Brza je, snalažljiva i posjeduje onu prepoznatljivu urbanu energiju koja se savršeno uklapa uz uličnu košarku", rekao je direktor komunikacija Poljskog košarkaškog saveza Jakub Glogovski.

Pogledajte 00:22 Triksi, maskota Svetskog prvenstva Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

Izbor je imao i snažnu lokalnu simboliku. Vjeverice su među najprepoznatljivijim stanovnicima varšavskih parkova i zelenih površina. Mogu se vidjeti u Kraljevskim Lazjenkama, Parku Skariševskom, Ujazdovskom parku i brojnim drugim dijelovima grada. Na taj način organizatori su željeli da povežu prvenstvo sa identitetom poljske prestonice i pokažu Varšavu kao grad sporta, prirode i aktivnog života.

Dodatnu prednost donijela je činjenica da vjeverica kod ljudi uglavnom izaziva pozitivne emocije. Navijači, a posebno ono najmađi oduševljeni su kad god Triksi kroči na teren. Za razliku od mnogih sportskih maskota koje često izgledaju zastrašujuće ili previše ozbiljno, Triksi je prijateljsko lice turnira, namijenjeno podjednako djeci, porodicama i ljubiteljima basketa.

Životinja koja se pojavljuje na svim mečevima FIBA Svjetskog prvenstva nosi narandžasti dres, ljubičasti šorc i sve to sa brojem 26, vjerovatno kao simbol godine u kojoj se turnir održava u Varšavi. Triksi ima i ljubičasti kačket, basketašku loptu i ono najvažnije - širok osmijeh i prepoznatljivo dugačak rep.

Kada je maskota predstavljena javnosti, još nije imala ime. Organizatori su tada prepustili navijačima da odluče kako će se zvati. Nakon glasanja i brojnih predloga, vjeverica je dobila ime Triksi i ubrzo postala jedan od zaštitnih znakova prvenstva.

Dok najbolji basketaši svijeta vode borbu za medalje, Triksi ima nešto drugačiji zadatak - da zabavi navijače i bude ambasador turnira među najmlađima. Sudeći po reakcijama u Varšavi, u tome uspijeva bez mnogo problema.

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