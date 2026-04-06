Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Željko Obradović žali što u karijeri nije trenirao dvojicu košarkaša

Željko Obradović žali što u karijeri nije trenirao dvojicu košarkaša

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Vodio je tokom karijere vrhunske igrače, ali i Željko Obradović ima spisak igrača koje bi volio da trenira i žali što nije imao priliku.

zeljko obradovic volio bih da sam trenirao doncica i jokica Izvor: ScreenShot/24ur.com

Slavni košarkaši trener Željko Obradović nije se često oglašavao u javnosti od kada je krajem novembra podnio ostavku u Partizanu i time je izazvao burnu reakciju navijača koji su ga čak molili i na aerodromu da se vrati u Humsku. Nije to pomoglo, Obradović je već prelomio i odlučio je da napravi pauzu u karijeri, označivši jun kao trenutak kada će donijeti odluku da li će se upustiti u neki novi projekat.

Upravo to Obradović ispričao je u intervjuu za slovenački "24ur", kada je odgovorio na još neka zanimljiva pitanja. Između ostalog, "Žoc" je upitan - koji su to igrači koje bi volio da je trenirao u svojoj bogatoj karijeri?

Dimitris Dijamantidis, Šarunas Jasikevičijus i Dejan Bodiroga bili su mu omiljeni koje je trenirao, a dvojicu bi još rado dopisao na spisak: "Dodao bih Nikolu Jokića i Luku Dončića, naravno. Zato što su vrhunski igrači, zato što su ljudi koji uživaju u igranju košarke. Zato što je to nešto što mene u ovom trenutku kao trenera ispunjava, kada pratim način na koji oni igraju. Ono što je najvažnije - uživaju u igranju košarke", rekao je Obradović.

Šta bi savjetovao Dončiću?

Izvor: ANDY LYONS / Getty images / Profimedia

Jedan od najboljih košarkaša 21. vijeka Luka Dončić trenutno je povrijeđen i ima dosta privatnih problema, a Željko Obradović je upitan koji bi mu savjet dao.

"Ne mogu da mu dajem nikakve savjete. Luka je već izgradio karijeru koja je nevjerovatna. Igra zaista na vrhunskom nivou. Rekordi koje postižu i on i Jokić su izuzetni. I naravno, mi u ovom regionu možemo samo da budemo ponosni na to što obojica u ovom trenutku rade u NBA ligi", naglasio je Obradović.

Šta je Žoc pričao o Jokiću?

Željko Obradović ima izuzetno poštovanje prema Nikoli Jokiću i hvali ga kada god stigne. Tako je u intervjuu za TV Arena Sport u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka"  ispričao kako ga je Jokić iznenadio u razgovoru prije nekoliko godina, a upravo to najbolje ilustruje koliko Somborac zapravo voli košarku.

"Nikola Jokić je 'u glavi' najbrži igrač na svijetu. Sve vidi prije svih. Čovjek je kompjuter. On igra šah... To je nevjerovatno kako igra...", pričao je Željko Obradović veoma nadahnuto o svom zemljaku: "Po tome se razlikuje od svih na terenu. Nije slučajno što uzima te šuteve, uzima ih jer radi na njima".

Izvor: CHRIS GARDNER / Getty images / Profimedia

"Bili smo prije tri-četiri godine zajedno u Opatiji. Vidio sam njega da je bio tu u drugoj hali. Pozdravim ga, kažem 'gdje si majstore', a on meni - treneru, gledao sam vaš seminar iz Opatije", ispričao je Obradović u čudu šta jedan igrač njegovih godina radi u slobodno vrijeme: "Slažem se sa 95 odsto šta ste pričali, onih pet se ne slažem... Ja sam bio iznenađen time. Hej, to je najbolji igrač na svijetu. Voli košarku. Živi košarku. Njega nerviraju novinari i ne želi da priča o tome. Vidi se u svakom pokretu na utakmici koliko je posvećen košarci".

