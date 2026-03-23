"Zove me Željko i kaže - držiš li riječ?": Luka Žorić sa Obradovićem prebrodio i težak razvod

Bivši hrvatski košarkaš Luka Žorić ispričao je kako je igrao kod Željka Obradovića u Fenerbahčeu.

Bivši hrvatski košarkaš Luka Žorić (41, 211 cm) napravio je jako lijepu karijeru u Evropi, ali sigurno da je mogao i više. Košarku života igrao je u Fenerbahčeu, kod Željka Obradovića, kada ga je srpski trener konačno ubijedio da se preseli u Istanbul i odluči se na tada vrlo ambiciozan projekat koji su pokrenuli žuto-plavi.

"Željko me je nazvao. Imao je pauzu nakon Panatinaikosa, tada nije imao klub. Prvi put razgovaram s njim. I ima samo jedno pitanje. Kaže, imaće klub na ljeto i želim li da igram za njega. Kažem sebi: 'Pa čestitam', a njemu dodajem: 'Pa ko ne bi želio da igra za Obradovića'", rekao je Luka Žorić u intervjuu za "Jutarnji list" u kome je istakao da je u tom trenutku imao i ozbiljnije ponude, onih koji su u tom trenutku i veći klubovi od Fenerbahčea.

"Sad, u tom trenutku ja imam neke naznake kako me žele CSKA i Real Madrid, a Željko preuzima Fenerbahče. On me zove i pita držim li se rokeči, a ja mu odgovaram potvrdno. I u tom trenutku nemam pojma o kakvom se ugovoru radi. Znam da je to Fener i da novac neće biti mali, ali ja sam prvi put vidio koliko je kad sam dobio ugovor", dodaje Žorić i zaključuje:

"U tom trenutku bio sam spreman da igram za Željka i da je ponuda bila 300.000, 400.000 manja".

Bila je to 2013. godina kada je Žorić stigao u Fenerbahče i vrlo brzo se pokazao kao jedan od najvažnijih igrača tima, bio je i MVP turskog prvenstva, međutim - samo dvije godine kasnije igrao je za Cedevitu.

"Uoči druge sezone sam kazao Željku Obradoviću da zbog porodične situacije, a razvodio sam se, ne mogu biti 100 odsto unutra i da je možda najbolje da se raziđemo, jer imam ogroman ugovor i nije fer da me se toliko plaća ako ne budem pravi. Željko je kazao da sve razumije, ali da to ne dolazi u obzir i da sam mu potreban. Okrenuo sam seriju protiv Makabija za plasman na fajnal-for Evrolige, recimo. No, znao sam da se zbog situacije u kojoj sam bio moram vratiti u Zagreb. I Cedevita je tada bila Evroliga, bilo je logično da tu potpišem", rekao je Žorić koji je brzo otišao iz Zagreba.

"Tu se nisam našao ni s Veljkom Mršićem ni s klubom. Igrao sam malo, a to što sam igrao nije bilo dobro. Za zaborav. I nekako me nakon te sezone tjerao neki motiv da još jednom dokažem da mogu...".

Gledali smo poslije toga Žorića u Sevilji, Ciboni, Zadru i Samoboru, gdje je i završio karijeru 2020. godine. Podsjetimo i da je nosio i dres Unikahe, Olimpije i još nekih manjih klubova u Hrvatskoj. Takođe, igrao je i za reprezentaciju Hrvatske sa kojom nije imao većih uspjeha.

