logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nisam imao pojma ko je Željko Obradović!"

"Nisam imao pojma ko je Željko Obradović!"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Američki košarkaš Džejms Naneli istakao da do prelaska u Fenerbahče nije znao ko je Željko Obradović, iako je već igrao u Evropi.

Džejms Naneli nije znao ko je Željko Obradović Izvor: MN PRESS

Nekaadašnji košarkaš Partizana Džejms Naneli sarađivao je u Beogradu sa Željkom Obradovićem, ali to nije bio prvi put da im se putevi ukrštaju u evropskoj košarci. Obradović i Naneli su sarađivali u Fenerbahčeu i to kada američki košarkaš uopšte nije znao ko je čovjek koji sjedi na klupi turskog velikana.

Naneli je priznao da tih godina nije pratio najviši nivo evropske košarke i da bez obzira na to što je dio karijere proveo u Izraelu i Italiji nije obraćao pažnju na Evroligu. Mnogo ga je više zanimala NBA liga, pa sve do dolaska u Fenerbahče nije imao pojma ko je Željko Obradović!

"Nisam imao pojma ko je on! Nisam čak ni gledao Fajnal for prethodne godine. Jedan od mojih saigrača, Ivan Buva, govorio je: ‘Džejms, hajde da gledamo Fajnal for’, a ja sam mu odgovorio: ‘Ne gledam to. Idem da gledam NBA plej-of’. Tako da nisam imao pojma o istoriji trenera, ali sam je brzo naučio", rekao je Dejms Naneli i zatim pričao o tituli koju su zajedno osvojili:

"To je definitivno osjećaj koji ne liči ni na jedan drugi. U tom trenutku djeluje nestvarno. Kao da lebdiš u vazduhu do kraja sezone. Mislim da su i moji najbliži shvatili koliko to znači kada su vidjeli proslave u Istanbulu... Imali smo ludu, ludu paradu! Osjećam da su tada razumjeli koliko je to prvenstvo bilo veliko. A bilo je i prvo u istoriji Fenera, koji je u tim godinama bio kao vojska".

Nekoliko godina nakon što su zajedno osvojili titulu sa Fenerbahčeom, Željko Obradović i Džejms Naneli sarađivali su u Partizanu. Američki košarkaš bio je jedan od miljenika navijača, a iskusni trener vratio se tamo gdje je počeo trenersku karijeru i osvojio svoju prvu evropsku titulu.

"U Partizanu je bio je malo ‘mekši’, i rekao sam mu to! Rekao sam mu: ‘Ovdje si mnogo opušteniji’. Mislim da su se vremena promenila. Rekao mi je: ‘Znam’. Znao je. Naš tim je bio drugačiji, imao je više iskustva, pa je trener Obradović od nas očekivao da budemo savršeni. Očekivao je viši nivo razumijevanja igre i sigurno je bio fleksibilniji u Partizanu", ispričao je Džejms Naneli koji sada u Grčkoj sarađuje sa još jednim srpskim trenerom, Draganom Šakotom.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka KK Partizan Džejms Naneli Željko Obradović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC