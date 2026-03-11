"Nisam imao pojma ko je Željko Obradović!"

Američki košarkaš Džejms Naneli istakao da do prelaska u Fenerbahče nije znao ko je Željko Obradović, iako je već igrao u Evropi.

Nekaadašnji košarkaš Partizana Džejms Naneli sarađivao je u Beogradu sa Željkom Obradovićem, ali to nije bio prvi put da im se putevi ukrštaju u evropskoj košarci. Obradović i Naneli su sarađivali u Fenerbahčeu i to kada američki košarkaš uopšte nije znao ko je čovjek koji sjedi na klupi turskog velikana.

Naneli je priznao da tih godina nije pratio najviši nivo evropske košarke i da bez obzira na to što je dio karijere proveo u Izraelu i Italiji nije obraćao pažnju na Evroligu. Mnogo ga je više zanimala NBA liga, pa sve do dolaska u Fenerbahče nije imao pojma ko je Željko Obradović!

"Nisam imao pojma ko je on! Nisam čak ni gledao Fajnal for prethodne godine. Jedan od mojih saigrača, Ivan Buva, govorio je: ‘Džejms, hajde da gledamo Fajnal for’, a ja sam mu odgovorio: ‘Ne gledam to. Idem da gledam NBA plej-of’. Tako da nisam imao pojma o istoriji trenera, ali sam je brzo naučio", rekao je Dejms Naneli i zatim pričao o tituli koju su zajedno osvojili:

"To je definitivno osjećaj koji ne liči ni na jedan drugi. U tom trenutku djeluje nestvarno. Kao da lebdiš u vazduhu do kraja sezone. Mislim da su i moji najbliži shvatili koliko to znači kada su vidjeli proslave u Istanbulu... Imali smo ludu, ludu paradu! Osjećam da su tada razumjeli koliko je to prvenstvo bilo veliko. A bilo je i prvo u istoriji Fenera, koji je u tim godinama bio kao vojska".

Nekoliko godina nakon što su zajedno osvojili titulu sa Fenerbahčeom, Željko Obradović i Džejms Naneli sarađivali su u Partizanu. Američki košarkaš bio je jedan od miljenika navijača, a iskusni trener vratio se tamo gdje je počeo trenersku karijeru i osvojio svoju prvu evropsku titulu.

"U Partizanu je bio je malo ‘mekši’, i rekao sam mu to! Rekao sam mu: ‘Ovdje si mnogo opušteniji’. Mislim da su se vremena promenila. Rekao mi je: ‘Znam’. Znao je. Naš tim je bio drugačiji, imao je više iskustva, pa je trener Obradović od nas očekivao da budemo savršeni. Očekivao je viši nivo razumijevanja igre i sigurno je bio fleksibilniji u Partizanu", ispričao je Džejms Naneli koji sada u Grčkoj sarađuje sa još jednim srpskim trenerom, Draganom Šakotom.

