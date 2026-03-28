Pobjede Jokića i Dončića pod lupom NBA lige: Nisu jedini, zbog ovoga se hitno mijenjaju pravila

Pojedini timovi namjerno gube utakmice da bi bili u što boljoj poziciji na NBA draftu i zbog toga se hitno mijenjaju pravila.

Da li se u NBA ligi namještaju utakmice? Sve više je mečeva koji su pod lupom čelnika najjače košarkaške lige na svijetu. Zbog toga se najavljuju ozbiljne promene pravila sa željom da se stane na put "tankovanju". Odnosno, namjernom gubljenju utakmica kako bi se povećale šanse za što bolji izbor na draftu.

Sada su pod lupom i utakmice koje su igrali Nikola Jokić i Luka Dončić. Pojasnićemo i detaljno šta se desilo na tim utakmicama, ali i zašto nisu jedini mečevi koji se prate. Denver je na 5:29 pre kraja meča imao dvocifren minus protiv Jute (124:114), a onda je napravio seriju 21:5 i došao do velike pobjede. Zašto je to sumnjivo? Zato što u poslednjem kvartalu ni sekund na parketu nisu proveli Kajl Filipovski (25, 8sk, 5as) ni Brajs Sensabo (13, 6as, 4sk), dvojica najefikasnijih u dresu gostujuće ekipe, a čak četvorica igrača su igrala svih 12 minuta u dionici (Kenedi Čendler, Bez Mbeng, Elajdža Harkles i Ejs Bejli), dok su Džon Končar (9:05) i Kodi Vilijams (2:55) "podijelili" minutažu.

Lejkersi su dobili Bruklin (116:99) i na tom meču viđena je slična priča kao na utakmici Denvera. Lejkersi su u posljednji kvartal ušli sa poenom prednosti, a meč su završili sa "+17". Vjerovatno bi do trijumfa došli na osnovu kvaliteta, ali u posljednjoj dionici trojica startera Netsa nisu odigrala ni sekund - Nik Klakston (6, 7sk, 3as), Zair Vilijams (16, 3 uk.l) i Noa Klauni (5, 3sk). A, preostala dvojica startera Nolan Traore (9, 7as) i Drejk Pauel (7, 1as) su igrali dva, odnosno četiri minuta i to kada je sve bilo riješeno.

Manje-više identična situacija se desila i na utakmici Golden Stejta i Vašingtona gdje su "ratnici" dobili (131:126), a od startera četvorica igrača nisu provela ni sekund na parketu. U pitanju su Bilal Kulibali, Bab Kerington, Tre Džonson, dok je Aleks Sar dobio šestu ličnu u trećoj dionici, a Liki Blek (dvosmerni ugovor) je igrao svih 12 minuta. Takođe, Tristan Vukčević nije igrao odlukom trenera...

Kakve promjene najavljuje NBA liga?

The NBA presented three comprehensive anti-tanking concepts to its Board of Governors on Wednesday, with modifications expected to each before a formal vote in May, per ESPN sources.



1. 18 teams in draft lottery (seeds 7-15 in each conference) – flattened odds, with bottom 10… — Shams Charania (@ShamsCharania)March 27, 2026

Komesar NBA lige Adam Silver javno je pričao da je plan da se stane na put "tankovanju" i da će uraditi sve što može da spriječi timove da namjerno gube utakmice. Pouzdani novinar Šams Čaranija je objavio da su ponuđena tri rješenja za taj problem. Probaćemo da ih uprostimo, mada nije jednostavno objasniti šta je plan.