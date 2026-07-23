Vojvodina je uspjela da izjednači u 28. minutu meča na Karađorđu i to jako lijepim golom Petra Sukačeva.

Izvor: Screenshot/YouTube/@TVArenaSport

Vojvodina je ugostila Ajaks u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Kako je klub iz Holandije zatresao mrežu već u trećem minutu, za ekipu Miroslava Tanjge bilo je jasno da mora da napada. Isplatilo se, pošto je domaćin u 28. minutu izjednačio (1:1) golom Petra Sukačeva.

Najprije je Ajaks, na opšte nezadovoljstvo navijača, već u trećem minutu meča poveo golom kapitena Dejvija Klasena. Činilo se da će Vojvodina pasti, mentalno, moralno, možda fizički, ali dogodilo se potpuno suprotno. Na Karađorđu smo vidjeli jedan od najljepših golova sezone, a tek smo u periodu kvalifikacija... Ekipa iz Novog Sada povela je golom Petra Sukačeva.

Pogledajte gol koji je Vojvodini donio izjednačenje:

Sukačev gol za Vojvodinu protiv Ajaksa Izvor: YouTube/Arena sport

Vidi opis Karađorđe "eksplodirao": Petar Šukačev golčinom zaprepastio Ajaks Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Petrović je sa gotovo polovine terena pronašao Lukasa Barosa na desnoj strani polja. Čitava sekunda bila je dovoljna Brazilcu da prihvati loptu, a onda je već narednim potezom centrirao ka Petru Sukačevu, koji je bio najviši u skoku od svih igrača. Bilo je tijesno u kaznenom prostoru ispred gola Ajaksa, ali Sukačev nije prezao, pa ostaje pitanje: da li je preciznija bila asistencija u toj gunguli ili je ljepši bio gol?

Bonus video:

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(MONDO)