Fudbaler Veleža poklonio pobjedu Dunajskoj Stredi: Bizaran penal u Slovačkoj, ali "rođeni" nisu bez šansi u revanšu!

Fudbaleri Veleža minimalno su poraženi u Slovačkoj u drugom kolu kvalifikacija Konferencijske lige Dunajske Strede.
Mostarski "rođeni" danas u Slovačkoj su nastavili evropski put poslije trijumfa nad Milsamijem u Moldaviji, ali su doživjeli nesrećan poraz.
DAC - Velež 1:0 (0:0)
Odlično su "rođeni" odigrali veći dio meča protiv Slovaka, iako su igrali ponovo sa malim fondom igrača zbog zabrane registorovanja novih fudbalera od strane FIFA.
Čvrsto su izabranici Ibre Rahimića stajali na terenu u Slovačkoj pred oko 5.000 gledalaca na "DAC Areni", gdje se našlo i oko stotinjak pristalica mostarske ekipe.
Bilo je prilika na obje strane, ali odluka je pala iz bizarnog penala koji je skrivio Anel Omerović.
Poslije dodavanja golmana Veleža Faris Ribića, defanzivac Omerović je neshvaljivo uzeo loptu u ruke, a sudija iz Austrije Štefan Ebner pokazao na bijelu tačku.
Siguran sa "kreča" bio je Gruzijac Giorgi Gagua - 1:0.
Tako će Slovaci u revanšu, koji je zakazan za sedam dana na zeničkom "Bilinom polju" imati gol prednosti, ali po svemu viđenom na njihovom stadionu, Velež ima pravo da se nada prolasku u narednu fazu.
A tamo ih očekuje poraženi iz dvomeča Tventea i Bešiktaša, koji ukrštaju koplja u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.
90' Sudijska nadoknada
Igraće se još tri minuta.
89' Slobodnjak u zoni udarca za Velež
Omerović je šutirao ali veoma loše.
86' Izmjena u DAC-u
Umjesto Ramadana u igri je Sila.
85' Požutio i Spahić
Spahić je šutnuo loptu poslije sudijskog zvižduka i dobio žuti karton.
84' Varnice pred prvi korner Veleža
Spahić je u žiži jer ga napadaju defanzivci domaćina.
82' Žuti karton
Ramadan je udario laktom igrača Veleža i dobio javnu opomenu.
79' Ribić!
U prvom kontaktu s loptom Gruber je šutirao iskosa, ali golman Velež je bez većih problema odbranio.
79' Promjena i u DAC-u
U finišu je zaigrao Gruber umjesto srpskog internacionalca Uroša Kabića.
78' Izmjena u Veležu
Umjesto Salčina, na terenu je Bešić.
66' Nova šansa DAC-a
Gagua se spetljao, napravio potez viška i Velež je izbacio loptu.
73' Abdulah spriječio pogodak domaćina
Nakon dobre akcije DAC-a, Abdulah je iz peterca otklonio opasnost.
69' Izmjene
U ekipi DAC-a u igri su Diong i Trusa umjesto Gaja i Oura.
68' SALČIN!
U odličnoj šansi se našao Salčin, ali je izblokiran pa je golman DAC-a rutinski odbranio njegov udarac.
59' GOOOL!
Giorgi Gagua je siguran sa kreča - 1:0.
58' PENAL
Sudija iz Austrije je dosudio jedanaesterac! Ribić je izveo loptu, dodao do Omerovića, koji je objema rukama podigao želeći da je izvede, što je sankcionisao Ebner i pokazao na bijelu tačku. Nevjerovatna glupost igrača Veleža.
56' Trese se mreža Veleža, ali nema pogotka
Slovaci su pogodili mrežu "rođenih" ali sa gornje strane pa je ostalo 0:0.
54' Novi šut prema Ribiću
Loš udarac Kapanadzea, bez opasnosti po gol Veleža.
50' RIBIĆ!
Golman Veleža je poslije karambola u kaznenom prostoru odbranio udarac Gaja, kojeg je lopta pogodila i išla kra mreži Mostaraca.
46' Nastvavljena je utakmica u Slovačkoj
Počelo je drugo poluvrijeme.
- poluvrijeme -
Velež je u prvih 45 minuta dobro odigrao, imao je nekoliko polušansi da ugrozi mrežu DAC-a, ali se najviše branio i to sa velikim uspjehom, dozvolivši rivalu samo jedan šut u okvir gola.
45' Nadoknada prvog poluvremena
Igraće se još minut do kraja prvog dijela.
43' Žuti karton
"Požutio" je napadač DAC-a Gaj zbog simuliranja. Pokušao je Senegalac da iznudi penal poslije duela sa golmanom Veleža, ali sudija iz Austrije mu je pokazao javnu opomenu.
34' Ouro najopasniji
Odlično je šutirao vezista DAC-a iz Togoa, ali pored stative.
33' Prvi udarac u okvir gola na meču
Domaći su opasno zaprijetili - probao je Ramadan, ali siguran je golman Veleža Ribić.
29' Opsada Veležovog gola
Slovaci već nekoliko minuta žestoko napadaju prema Veležovom golu, ali Mostarci se uspješno brane.
23' Babić
Fudbaler Veleža loše je šutirao glavom iz dobre pozicije nakon centaršuta Nukića.
20' Novi udarac Slovaka
Slobodnjak sa 20-ak metara izveo je Ouro i ponovo visoko iznad prečke.
15' Prva dobra šansa za Mostarce
Stojanović je poslije dodavanja Salčina uputio oštar prizeman centaršut na drugu stativu, ali je Mešić za pola koraka zakasnio da ubaci loptu u mrežu DAC-a.
12' Žuti karton
Požutio je Rahidin Abdulah u slovačkom timu zbog oštrog prekršaja.
12' Pokušaj DAC-a sa 40 metara
Probao je Ouro iz slobodnog udarca sa više od 40 metara, bez opasnost za golmana Veleža.
Revanš narednog četvrtka u Zenici
Revanš meč drugog kola biće odigran u naredni četvrtak na "Bilinom polju".
6' Prvi pokušaj Veleža
Dobro je prošao Stojanović po lijevoj strani i centrirao u kazneni prostor, ali Slovaci su otklonili opasnost.
Trener Dunajske Strede izbacio BoracIzvor: Slaven Petković, mondo.ba
Robert Klaus, aktuelni kormilar Slovaka, eliminisao je vodeći bečki Rapid ekipu banjalučkog Borca prije dvije sezone u Konferencijskoj ligi.
1' Počela je utakmica u Slovačkoj
Austrijski sudija dao je znak za početak meča na DAC stadionu pred oko 5.000 gledalaca među kojim je i stotinjak pristalica mostarske ekipe.
Poznati su i sastavi
DAC: Ivačić, Kapanadze, Blažek, Nemančić, Juklerud, Kabić, Ouro, Bationo, Ramadan, Gogua, Gaj. Trener: Robert Klaus
VELEŽ: Ribić, Duranović, Hrkač, Omerović, Mešić, Nukić, Babić, Abdulah, Stojanović, Salčin, Spahić. Trener: Ibro Rahimić
Izjava Ibre RahimićaIzvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić
"Rivala već poznajemo, gledali smo snimke te ekipe i vidi se da se radi o puno kvalitetnijoj ekipi nego što je Milsami. Međutim, koliko imaju dobrih strana, toliko imaju i neke loše strane i nadam se da ćemo te dobre stvari koje imaju anulirati, ali i iskoristiti one negativne i pokušati da dođemo do povoljnog rezultata", rekao je u najavi Rahimić.
Austrijanci dijele pravdu
Sva četiri arbitra su iz Austrije, a predvodiće ih Štefan Ebner. Kraj aut linije će stajati Martin Hefler i Amina Guči, dok je četvrti sudija Alan Sadikovski.
Šta u slučaju prolaska?
Ako bi igrači Veleža uspjeli da iz daljeg takmičenja eliminišu Dunajsku Stredu, u narednom kolu bi ih čekao poraženi iz dvomeča Tventea i Bešiktaša, koji ukrštaju koplja u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.