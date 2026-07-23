Fudbaler Veleža poklonio pobjedu Dunajskoj Stredi: Bizaran penal u Slovačkoj, ali "rođeni" nisu bez šansi u revanšu!

Fudbaleri Veleža minimalno su poraženi u Slovačkoj u drugom kolu kvalifikacija Konferencijske lige Dunajske Strede.

Mostarski "rođeni" danas u Slovačkoj su nastavili evropski put poslije trijumfa nad Milsamijem u Moldaviji, ali su doživjeli nesrećan poraz.

DAC - Velež 1:0 (0:0)

Odlično su "rođeni" odigrali veći dio meča protiv Slovaka, iako su igrali ponovo sa malim fondom igrača zbog zabrane registorovanja novih fudbalera od strane FIFA.

Čvrsto su izabranici Ibre Rahimića stajali na terenu u Slovačkoj pred oko 5.000 gledalaca na "DAC Areni", gdje se našlo i oko stotinjak pristalica mostarske ekipe.

Bilo je prilika na obje strane, ali odluka je pala iz bizarnog penala koji je skrivio Anel Omerović.

Poslije dodavanja golmana Veleža Faris Ribića, defanzivac Omerović je neshvaljivo uzeo loptu u ruke, a sudija iz Austrije Štefan Ebner pokazao na bijelu tačku.

Siguran sa "kreča" bio je Gruzijac Giorgi Gagua - 1:0.

Tako će Slovaci u revanšu, koji je zakazan za sedam dana na zeničkom "Bilinom polju" imati gol prednosti, ali po svemu viđenom na njihovom stadionu, Velež ima pravo da se nada prolasku u narednu fazu.

A tamo ih očekuje poraženi iz dvomeča Tventea i Bešiktaša, koji ukrštaju koplja u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.