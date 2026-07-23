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Fudbaler Veleža poklonio pobjedu Dunajskoj Stredi: Bizaran penal u Slovačkoj, ali "rođeni" nisu bez šansi u revanšu! 0
Dunajska Streda Velež uživo prenos MY TV livestream Konferencijska liga
Dunajska Streda Velež uživo prenos MY TV livestream Konferencijska liga
0

Fudbaler Veleža poklonio pobjedu Dunajskoj Stredi: Bizaran penal u Slovačkoj, ali "rođeni" nisu bez šansi u revanšu!

Fudbaleri Veleža minimalno su poraženi u Slovačkoj u drugom kolu kvalifikacija Konferencijske lige Dunajske Strede.

Mostarski "rođeni" danas u Slovačkoj su nastavili evropski put poslije trijumfa nad Milsamijem u Moldaviji, ali su doživjeli nesrećan poraz.

DAC - Velež 1:0 (0:0)

Odlično su "rođeni" odigrali veći dio meča protiv Slovaka, iako su igrali ponovo sa malim fondom igrača zbog zabrane registorovanja novih fudbalera od strane FIFA.

Čvrsto su izabranici Ibre Rahimića stajali na terenu u Slovačkoj pred oko 5.000 gledalaca na "DAC Areni", gdje se našlo i oko stotinjak pristalica mostarske ekipe.

Bilo je prilika na obje strane, ali odluka je pala iz bizarnog penala koji je skrivio Anel Omerović.

Poslije dodavanja golmana Veleža Faris Ribića, defanzivac Omerović je neshvaljivo uzeo loptu u ruke, a sudija iz Austrije Štefan Ebner pokazao na bijelu tačku.

Siguran sa "kreča" bio je Gruzijac Giorgi Gagua - 1:0.

Tako će Slovaci u revanšu, koji je zakazan za sedam dana na zeničkom "Bilinom polju" imati gol prednosti, ali po svemu viđenom na njihovom stadionu, Velež ima pravo da se nada prolasku u narednu fazu.

A tamo ih očekuje poraženi iz dvomeča Tventea i Bešiktaša, koji ukrštaju koplja u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
20:18

90' Sudijska nadoknada

Igraće se još tri minuta.

20:18

89' Slobodnjak u zoni udarca za Velež

Omerović je šutirao ali veoma loše. 

20:15

86' Izmjena u DAC-u

Umjesto Ramadana u igri je Sila. 

20:12

85' Požutio i Spahić

Spahić je šutnuo loptu poslije sudijskog zvižduka i dobio žuti karton. 

20:11

84' Varnice pred prvi korner Veleža

Spahić je u žiži jer ga napadaju defanzivci domaćina.

20:10

82' Žuti karton

Ramadan je udario laktom igrača Veleža i dobio javnu opomenu.

20:08

79' Ribić!

U prvom kontaktu s loptom Gruber je šutirao iskosa, ali golman Velež je bez većih problema odbranio. 

20:07

79' Promjena i u DAC-u

U finišu je zaigrao Gruber umjesto srpskog internacionalca Uroša Kabića.  

20:06

78' Izmjena u Veležu

Umjesto Salčina, na terenu je Bešić.

20:04

66' Nova šansa DAC-a

Gagua se spetljao, napravio potez viška i Velež je izbacio loptu. 

20:01

73' Abdulah spriječio pogodak domaćina

Nakon dobre akcije DAC-a, Abdulah je iz peterca otklonio opasnost. 

19:58

69' Izmjene

U ekipi DAC-a u igri su Diong i Trusa umjesto Gaja i Oura. 

19:56

68' SALČIN!

U odličnoj šansi se našao Salčin, ali je izblokiran pa je golman DAC-a rutinski odbranio njegov udarac. 

19:47

59' GOOOL!

Giorgi Gagua je siguran sa kreča - 1:0. 

19:46

58' PENAL

Sudija iz Austrije je dosudio jedanaesterac! Ribić je izveo loptu, dodao do Omerovića, koji je objema rukama podigao želeći da je izvede, što je sankcionisao Ebner i pokazao na bijelu tačku. Nevjerovatna glupost igrača Veleža.

19:45

56' Trese se mreža Veleža, ali nema pogotka

Slovaci su pogodili mrežu "rođenih" ali sa gornje strane pa je ostalo 0:0.

19:42

54' Novi šut prema Ribiću

Loš udarac Kapanadzea, bez opasnosti po gol Veleža.

19:38

50' RIBIĆ!

Golman Veleža je poslije karambola u kaznenom prostoru odbranio udarac Gaja, kojeg je lopta pogodila i išla kra mreži Mostaraca. 

19:32

46' Nastvavljena je utakmica u Slovačkoj

Počelo je drugo poluvrijeme. 

19:18

- poluvrijeme -

Velež je u prvih 45 minuta dobro odigrao, imao je nekoliko polušansi da ugrozi mrežu DAC-a, ali se najviše branio i to sa velikim uspjehom, dozvolivši rivalu samo jedan šut u okvir gola. 

19:16

45' Nadoknada prvog poluvremena

Igraće se još minut do kraja prvog dijela. 

19:15

43' Žuti karton

"Požutio" je napadač DAC-a Gaj zbog simuliranja. Pokušao je Senegalac da iznudi penal poslije duela sa golmanom Veleža, ali sudija iz Austrije mu je pokazao javnu opomenu. 

19:05

34' Ouro najopasniji

Odlično je šutirao vezista DAC-a iz Togoa, ali pored stative. 

19:05

33' Prvi udarac u okvir gola na meču

Domaći su opasno zaprijetili - probao je Ramadan, ali siguran je golman Veleža Ribić.

19:01

29' Opsada Veležovog gola

Slovaci već nekoliko minuta žestoko napadaju prema Veležovom golu, ali Mostarci se uspješno brane. 

18:55

23' Babić

Fudbaler Veleža loše je šutirao glavom iz dobre pozicije nakon centaršuta Nukića.

18:51

20' Novi udarac Slovaka

Slobodnjak sa 20-ak metara izveo je Ouro i ponovo visoko iznad prečke.

18:46

15' Prva dobra šansa za Mostarce

Stojanović je poslije dodavanja Salčina uputio oštar prizeman centaršut na drugu stativu, ali je Mešić za pola koraka zakasnio da ubaci loptu u mrežu DAC-a. 

18:43

12' Žuti karton

Požutio je Rahidin Abdulah u slovačkom timu zbog oštrog prekršaja. 

18:43

12' Pokušaj DAC-a sa 40 metara

Probao je Ouro iz slobodnog udarca sa više od 40 metara, bez opasnost za golmana Veleža.

18:40

Revanš narednog četvrtka u Zenici

Revanš meč drugog kola biće odigran u naredni četvrtak na "Bilinom polju".

18:37

6' Prvi pokušaj Veleža

Dobro je prošao Stojanović po lijevoj strani i centrirao u kazneni prostor, ali Slovaci su otklonili opasnost. 

18:33

Trener Dunajske Strede izbacio Borac

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

  Robert Klaus, aktuelni kormilar Slovaka, eliminisao je vodeći bečki Rapid ekipu banjalučkog Borca prije dvije sezone u Konferencijskoj ligi. 

18:30

1' Počela je utakmica u Slovačkoj

Austrijski sudija dao je znak za početak meča na DAC stadionu pred oko 5.000 gledalaca među kojim je i stotinjak pristalica mostarske ekipe.

17:29

Poznati su i sastavi

DAC: Ivačić, Kapanadze, Blažek, Nemančić, Juklerud, Kabić, Ouro, Bationo, Ramadan, Gogua, Gaj. Trener: Robert Klaus

VELEŽ: Ribić, Duranović, Hrkač, Omerović, Mešić, Nukić, Babić, Abdulah, Stojanović, Salčin, Spahić. Trener: Ibro Rahimić

17:28

Izjava Ibre Rahimića

Izvor: Ustupljena fotografija - Vladimir Šutvić

  "Rivala već poznajemo, gledali smo snimke te ekipe i vidi se da se radi o puno kvalitetnijoj ekipi nego što je Milsami. Međutim, koliko imaju dobrih strana, toliko imaju i neke loše strane i nadam se da ćemo te dobre stvari koje imaju anulirati, ali i iskoristiti one negativne i pokušati da dođemo do povoljnog rezultata", rekao je u najavi Rahimić.

17:27

Austrijanci dijele pravdu

Sva četiri arbitra su iz Austrije, a predvodiće ih Štefan Ebner. Kraj aut linije će stajati Martin Hefler i Amina Guči, dok je četvrti sudija Alan Sadikovski.

17:25

Šta u slučaju prolaska?

Ako bi igrači Veleža uspjeli da iz daljeg takmičenja eliminišu Dunajsku Stredu, u narednom kolu bi ih čekao poraženi iz dvomeča Tventea i Bešiktaša, koji ukrštaju koplja u drugom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.

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