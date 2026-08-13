Zbog Obradovića došao u Partizan, sad ga dočekali kao "princa": Frenk Nilikina ima novi klub

Francuz Frenk Nilikina vratio se u domovinu poslije devet godina.

Izvor: MN PRESS

Francuski košarkaš Frenk Nilikina završio je svoju misiju u Olimpijakosu i vratiće se u domovinu, gdje će nastupati za ekipu Pariza. Evroligaš je sve potvrdio u promotivnom videu gdje bivši igrač Partizana razgovara sa Nadirom Hifijem.

Nilikina se tako vraća u Francusku nakon devet godina kada je otišao iz Strazbura u NBA ligu.

U najjačoj košarkaškoj ligi odigrao je 321 utakmicu, uključujući 15 nastupa u plej-ofu, da bi se 2024. godine vratio u Evropu, gdje je dvije sezone nastupao za Partizan i Olimpijakos.

U Beograd je stigao na poziv Željka Obradovića, predstavljen je kao jedno od najvećih pojačanja, ali nikada nije dostigao pun potencijal u Humskoj.

Potom se tražio i u Olimpijakosu, gdje je imao neke zapažene partije, ali nije ga vidio Jorgos Barcokas u timu naredne sezone. U svakom slučaju, u Pariz odlazi kao osvajač Evrolige.

Nilikinu su u Parizu dočekali kao "princa Francuske" i definitivno će njegov povratak biti jedan od najvećih poteza Pariza u ovom ljetnom prelaznom roku.

Frenk je dvostruki osvajač olimpijskog srebra sa reprezentacijom Francuske, a prošle sezone je u Evroligi prosječno bilježio sedam poena, uz dvije asistencije i 1,7 skokova. Sa crno-bijelima je osvojio ABA ligu i KLS, dok je sa Olimpijakosom ostvario najveći uspjeh i naslovio se šampionom Evrope.