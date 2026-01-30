logo
Jorgos Barcokas otpisao bivšeg igrača Partizana

Jorgos Barcokas otpisao bivšeg igrača Partizana

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Olimpijakos ne računa na Frenka Nilikinu u grčkom prvenstvu.

jorgos barcokas otpisao frenka nilikinu Izvor: MN PRESS

Nekadašnji košarkaš Partizana Frenk Nilikina, otpisan je u Olimpijakosu za mečeve u grčkom prvenstvu. Iako je bilježio neke solidne partije ove sezone to nije zadovoljlo Jorgosa Barcokasa, pa će njegovo mjesto u rosteru zauzeti Kori Džozef.

Novajlija crveno-bijelih je nedavno stigao iz Monaka, debitovao je u Evroligi, a Barcokas će ga uključiti u utakmice grčkog prvenstva gdje se očekuje da uhvati zalet za važnije mečeve.

Već se povela priča o sudbini Nilikine u Pireju jer očigledno ne daje doprinos koliki se od njega očekivao, pa će biti zanimljivo vidjeti epilog na kraju sezone, ali već sada se nazire rastanak. Crveno-bijeli su ljetos platili obeštećenje za njegov dolazak i Francuz je potpisao jednogodišnji ugovor sa opcijom produžetka na još jednu.

Partizan je profitirao od transfera Nilikine i Tajrika Džounsa 800.000 evra, 300.000 od Francuza i 500.000 od Amerikanca.

Nilikina ove sezone prosječno bilježi skromnih 5,1 poen i 1, 7 asistencija u Evroligi, dok više neće dobiti šansu za dokazivanje na grčkim parketima.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

03:28
Nilikina otkrio šta je prič̣ao sa Lesorom
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(MONDO)

Tagovi

Jorgos Barcokas Frenk Nilikina KK Olimpijakos

