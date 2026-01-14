logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ne zanima me šta se dešava, samo iz jednog razloga": Milutinov iskren o situaciji u Partizanu

"Ne zanima me šta se dešava, samo iz jednog razloga": Milutinov iskren o situaciji u Partizanu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Reprezentativac Srbije Nikola Milutinov je poslije pobjede nad Partizanom analizirao meč, ali i lošu situaciju u bivšem klubu

Nikola milutinov ne zanima me šta se dešava u Partizanu Izvor: MN PRESS

Bivši košarkaš Partizana Nikola Milutinov, bio je jedan od igrača Olimpijakosa koji je doprinio bolnom porazu crno-bijelih na domaćem terenu. Nakon meča govorio je o situaciji u bivšem klubu, mada ništa osim riječi podrške nije imao za Parni valjak.

Partizan je nanizao sedam poraza u Evroligi, što je negativan rekord kluba. "Kako da prokomentarišem. Mnogo se stvari izdešavalo, njima je najgore. U teškoj su situaciji, kako će izaći iz nje, samo oni znaju. Ne bih toliko mnogo komentarisao, ne znam šta se dešava u klubu, ne pratim mnogo, ne zanima me, jer me zanima samo šta se kod nas dešava. Želim im sve najbolje, da nađu pozitivne stvari i da nauče iz svojih grešaka."

"Znam da je bio najteži poraz kad sam ja igrao protiv CSKA, ne znam... Sigurno je njima teško i najgore, jer prolaze kroz dosta toga. Moraju da rade, skupe se i da izađu iz toga kako znaju i umeju", rekao je Milutinov.

"Očekivali smo znatno težu utakmicu. Partizan realno ima igrače koji su dosta kvalitetni i koji mogu da iskoče u ovim situacijama. U prošlosti sam igrao dosta utakmica koje su dobijene, kada se očekuje laka pobjeda dogodi se nešto drugo. Sva sreća, počeli smo kako smo hteli, vodili smo od početka do kraja i upisali smo još jednu pobjedu. Svaka utakmica je bitna", počeo je Nikola Milutinov.

Na kraju, pobjeda je bila više nego ubedljiva. "Iskreno, nismo očekivali da će biti ova razlika. Razmišljao sam da uživamo na terenu kada je utakmica bila gotova. Na kraju, kada je bilo gotovo, više smo uživali u svemu tome nego da jurimo rezultat, jer razlika u tom momentu nije bila bitna, dobili smo obje utakmice."

Olimpijakos igra sve bolje i pred njima su velika očekivanja i novi Fajnal-for Evrolige. "Vidjećemo na kraju sezone. Dosta je teška Evroliga, dobiješ jednu-dvije utakmice i u vrhu si, dok poslije izgubiš i nađeš se u zoni plej-ina. Vidjećemo, imamo sada dobar momentum. Prije mesec dana smo imali teške poraze. Sada bolje igramo i kako vrijeme bude odmicalo, bićemo bolji."

Bonus video: 

Pogledajte

00:19
Trening Partizana u maloj Areni pred Olimpijakos
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Tagovi

KK Partizan Evroliga KK Olimpijakos

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC