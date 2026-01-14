"Ne zanima me šta se dešava, samo iz jednog razloga": Milutinov iskren o situaciji u Partizanu

Reprezentativac Srbije Nikola Milutinov je poslije pobjede nad Partizanom analizirao meč, ali i lošu situaciju u bivšem klubu

Bivši košarkaš Partizana Nikola Milutinov, bio je jedan od igrača Olimpijakosa koji je doprinio bolnom porazu crno-bijelih na domaćem terenu. Nakon meča govorio je o situaciji u bivšem klubu, mada ništa osim riječi podrške nije imao za Parni valjak.

Partizan je nanizao sedam poraza u Evroligi, što je negativan rekord kluba. "Kako da prokomentarišem. Mnogo se stvari izdešavalo, njima je najgore. U teškoj su situaciji, kako će izaći iz nje, samo oni znaju. Ne bih toliko mnogo komentarisao, ne znam šta se dešava u klubu, ne pratim mnogo, ne zanima me, jer me zanima samo šta se kod nas dešava. Želim im sve najbolje, da nađu pozitivne stvari i da nauče iz svojih grešaka."

"Znam da je bio najteži poraz kad sam ja igrao protiv CSKA, ne znam... Sigurno je njima teško i najgore, jer prolaze kroz dosta toga. Moraju da rade, skupe se i da izađu iz toga kako znaju i umeju", rekao je Milutinov.

"Očekivali smo znatno težu utakmicu. Partizan realno ima igrače koji su dosta kvalitetni i koji mogu da iskoče u ovim situacijama. U prošlosti sam igrao dosta utakmica koje su dobijene, kada se očekuje laka pobjeda dogodi se nešto drugo. Sva sreća, počeli smo kako smo hteli, vodili smo od početka do kraja i upisali smo još jednu pobjedu. Svaka utakmica je bitna", počeo je Nikola Milutinov.

Na kraju, pobjeda je bila više nego ubedljiva. "Iskreno, nismo očekivali da će biti ova razlika. Razmišljao sam da uživamo na terenu kada je utakmica bila gotova. Na kraju, kada je bilo gotovo, više smo uživali u svemu tome nego da jurimo rezultat, jer razlika u tom momentu nije bila bitna, dobili smo obje utakmice."

Olimpijakos igra sve bolje i pred njima su velika očekivanja i novi Fajnal-for Evrolige. "Vidjećemo na kraju sezone. Dosta je teška Evroliga, dobiješ jednu-dvije utakmice i u vrhu si, dok poslije izgubiš i nađeš se u zoni plej-ina. Vidjećemo, imamo sada dobar momentum. Prije mesec dana smo imali teške poraze. Sada bolje igramo i kako vrijeme bude odmicalo, bićemo bolji."

