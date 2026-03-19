logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Neobična povreda igrača Galatasaraja: Ko je ovo ostavio na Enfildu?

Nebojša Šatara
0

Noa Lang je zbog povrede prsta na ruci morao da izađe iz igre pošto je izgubio mnogo krvi.

noa lang posjekao prst na enfildu

Liverpul je poslije poraza od Galatasaraja 1:0 u prvom meču u Istanbulu uspio da napravi veliki preokret na "Enfildu". Ubjedljiva partija donijela je Liverpulu trijumf od 4:0 golovima Soboslaja, Ekitikea, Gravenberha i Salaha, međutim sa ove utakmice ćemo više pamtiti neobičnu povredu Noe Langa, holandskog reprezentativca iz redova Galatasaraja.

Tokom jednog sprinta udario je u reklamu, odnosno u ogradu iza nje, poslije čega je počeo da krvari. Mnogima nije bilo jasno o čemu se radi, ali je Lang očigledno naišao na oštar komad metala zbog koga je izgubio mnogo krvi.

Uplašio se i uhvatio za prst, čak nisu na klupi Galatasaraja ni bili sigurni o čemu se radi, a kada su ljekari prišli vidjeli su da mu bukvalno nedostaje dio. Zato je Noa Lang hitno stavljen na nosila jer je imao nesvjesticu, pa je odmah transportovan u svlačionicu, možda i u bolnicu poslije toga.

Očekuje se da će zbog ovoga Galatasaraj tražiti hitnu istragu od UEFA da se utvrdi krivica, odnosno kako je moguće da je Lang udario u oštar metal sa ograde - i šta bi se desilo da je recimo pao unazad i udario glavom.

Podsjetimo, Liverpul će u četvrtfinalu Lige šampiona igrati protiv Pari Sen Žermena.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:41
Neverovatna atmosfera navijača Liverpula: Ti nikada nećeš ostati sam...
Izvor: Kurir
(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Liga šampiona Liverpul

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC