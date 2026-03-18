Anonimni klinac mora na gol Bajerna: Ima 16 godina, a njemački zakon je surov

Maloljetnik će večeras stajati na golu Bajerna protiv Atalante, a onda će morati da žuri kući.

Večeras od 21 čas Bajern igra protiv Atalante za prolazak u četvrtfinale Lige šampiona, a tamo je praktično već obezbijedio mjesto jer je u prvom meču prošle nedjelje slavio 6:1. Da nije tako, pitanje je kako bi se Vensan Kompani ponašao pred meč s Atalantom, pošto nema golmana.

O čemu se radi? Bajernu su u ovom trenutku povrijeđena trojica golmana koja su u prvom timu - kapiten Manuel Nojer, pa Sven Ulrajh i Jonas Urbig - dok im nije na raspolaganju ni Leon Klanac, čuvar mreže U19 tima.

To znači da će večeras za Bajern gotovo sigurno braniti 16-godišnji Leonard Preskot, koji nije ni sanjao da će već sada biti na golu kluba iz Minhena. Ima samo 16 godina i 176 dana i oborio bi tako rekord najmlađeg golmana koji je nastupio u Ligi šampiona, ne doduše jer je tako planirao, nego jer je tako suđeno.

Druga opcija je da Urbig, koji ima povredu, dobije "blokadu" i stane među stative, što je pitanje da li će Kompani uraditi, pošto ima pet golova prednosti iz prve utakmice.

Njemački zakon pravi problem Bajernu

Ono što je zanimljivo je da zakon u Njemačkoj "štiti mlade od rada poslije 20 časova", tako da će Bajernu biti neophodna posebna dozvola. Klub je već podnio zahtjev na koji moraju da se potpišu direktor škole, pedijatar, roditelji, kao i sam Preskot ukoliko želi da igra.

Čak i u slučaju da mu država dozvoli da u 21.00 sat bude na terenu ili klupi Bajerna, morao bi da ode sa stadiona ukoliko dođe do produžetaka, pošto ni u kojim okolnostima maloljetnik ne smije da "radi iza 23 sata".

Takođe, bitno je napomenuti da njemački zakon tada zahtijeva minimalno 12 sati neprekidnog odmora prije sljedećeg radnog vremena, što bi značilo da bi Bajern mora da opravda Preskotove časove u školi u četvrtak. Naravno, sve pod uslovom da dobije dozvolu da bude na utakmici.

