Olimpijakos bacio još jednu NBA bombu: Nema kraja potpisima u Atini, stigao i Kori Džozef

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Iskusni organizator igre novi je igrač Olimpijakosa.

Olimpijakos doveo Korija Džozefa Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Olimpijakos je doveo još jednog plejmejkera, dugogodišnjeg NBA košarkaša Korija Džozefa (34 godina, 188 centimetara). Reprezentativac i kapiten Kanade prvi put je napustio NBA poslije decenije i po i poslije osvajanja NBA titule 2014. godine.

Olimpijakos je tako nastavio da jača ekipu poslije dovođenja Tajrika Džounsa iz Partizana i niza prethodnih pojačanja, uključujući i bivšeg "pleja" Denvera Monte Morisa, koji se u međuvremenu povrijedio. Taj problem i povreda Frenka Nilikine djeluju i kao ključni razlog zbog kojeg Džouzef dolazi u ekipu.

Džozef je prošle sezone igrao za Orlando Mendžik, a prethodno je nastupao za Golden Stejt, Detroit, Sakramento, Indijanu, Toronto i San Antonio, u kojem je 2011. počeo karijeru i u njemu proveo četiri godine.

