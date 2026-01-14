Partizan čeka Olimpijakos bez pola tima: Crno-bijeli u nemogućoj misiji, posljednji put pobijedili Zvezdu

Košarkaši Partizana dočekuju Olimpijakos poslije šest uzastopnih poraza u Evroligi.

Košarkaši Partizana dočekuju jedan od najboljih evropskih timova Olimpijakos u 22. kolu Evrolige. Meč je na programu od 19.30 u dvorani "Aleksandar Nikolić", a trener Đoan Penjaroja ima ogromnih problema sa sastavom za ovaj meč.

Velikan iz Pireja igra promjenljivo ove sezone, ali se njihov kvalitet ne dovodi u pitanje. Trenutno su na 8. poziciji koja vodi u plej-in, dok su beogradski crno-bijeli na posljednjem mjestu na tabeli. Olimpijakos ima jedan poraz u posljednjih pet kola, dok je Partizan bez pobjede još od vječitog derbija sa Crvenom zvezdom koji je odigran 12. decembra.

Ko neće igrati?

Osim Karlika Džonsa i Marija Nakića, koji praktično nisu ni igrali ove sezone, Penjaroja neće moći da računa na Šejka Miltona koji je doživio tešku povredu ruke, Džabarija Parkera koji ima problem sa stopalom, kao ni Sterlinga Brauna koji je "zakačio" virus. Što se tiče Olimpijakosa, i oni su imali dosta pehove ove sezone. Mustafa Fal i Kinan Evans su odavno van parketa, njima se skoro pridružio Monte Moris, dok se očekuje da u Beogradu zaigraju Šekil Mekisik i nekadašnji košarkaš crno-bijelih Frenk Nilikina. Što se tiče Tajrika Džonsa, on neće igrati zbog dogovora klubova prilikom njegovog transfera.

Šta očekuje Penjaroja?

Španski stručnjak je došao u jako lošem momentu u Humsku, ali nije očekivao da će se na sve nadovezati novi problemi.

"Plan je da damo sve od sebe. Jasno je da igramo protiv ekipe koja je posljednjih godina stalni kandidat za Fajnal-for. To je tim koji ima iskustvo, vrhunskog trenera i veoma je čvrst na obje strane terena. Moramo da igramo dobro, da se borimo i da shvatimo da nije dovoljno biti dobar 20 ili 30 minuta. Borićemo se za pobjedu", rekao je Penjaroja i otkrio situacija sa povredama:

"Parker je u lošem stanju jer ima problem sa stopalom. Što se tiče Sterlinga... on je pod znakom pitanja za utakmicu Evrolige. Sterling Braun je bolestan, ima virus. Ako sutra bude dobro, igraće. Ako ne, neće biti u sastavu. Što se ostalih tiče, radimo sve što možemo, ali Šejk ima ozbiljan problem", otkrio je Španac.

Barcokasa ne može da zavara tabela

Jorgos Barcokas

Izvor: MN PRESS

Trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas izuzetno respektuje Partizan i ni njemu nije jasno kako je beogradski tim doživio ovakav sunovrat.

"To je ekipa koja pokazuje da nije kompaktna kada se stvori situacija koja joj ne prija. Tada popuštaju. Ipak, imaju talenat, dobrog trenera i utakmice u Beogradu su uvijek posebne. Ne očekujemo ništa drugačije od teške utakmice", rekao je Barcokas pred meč sa Partizanom i dodao:

"Na posljednjem su mjestu na tabeli, ali kada neko pogleda njihov roster i kvalitet, zapita se kako je to moguće", rekao je Grk.