Penjaroja otkrio loše vijesti za Partizan: Crno-bijeli bez trojice dočekuju Olimpijakos

Penjaroja otkrio loše vijesti za Partizan: Crno-bijeli bez trojice dočekuju Olimpijakos

Autori Nemanja Stanojčić Autori Tijana Jevtić
0

Trener Partizana Đoan Penjaroja otkrio je očekivanja pred meč sa Olimpijakosom i potvrdio na koje igrače neće moći da računa

Partizan bez Miltona, Brauna i Parkera protiv Olimpijakosa Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Partizan u srijedu od 19.30 dočekuje Olimpijakos u bivšem Pioniru, a pred meč se oglasio i trener Đoan Penjaroja. Tom prilikom glavni strateg kluba iz Humske otkrio je loše vijesti za Grobare – a to je da u timu neće biti trojice igrača. Šejk Milton je polomio ruku, dok u vrlo zahtjevnom meču neće moći da računa i na Sterlinga Brauna i Džabarija Parkera.

I pored toga što je Partizan oslabljen, ambicije ostaju najveće: "Plan je da damo sve od sebe. Jasno je da igramo protiv ekipe koja je posljednjih godina stalni kandidat za Fajnal-for. To je tim koji ima iskustvo, vrhunskog trenera i veoma je čvrst na obje strane terena. Moramo da igramo dobro, da se borimo i da shvatimo da nije dovoljno biti dobar 20 ili 30 minuta. Borićemo se za pobedu."

"Parker je u lošem stanju jer ima problem sa stopalom. Što se tiče Sterlinga... on je pod znakom pitanja za utakmicu Evrolige. Sterling Braun je bolestan, ima virus. Ako sutra bude dobro, igraće. Ako ne, neće biti u sastavu. Što se ostalih tiče, radimo sve što možemo, ali Šejk ima ozbiljan problem", otkrio je Španac.

Potom je dodao: "Mora na operaciju".

Otkrio je trener Partizana i da iz Humske već sada traže zamjenu. Karlik Džouns nije blizu povratka na teren, te je jasno da će klub morati da reaguje: "Situacija na tržištu je veoma teška u ovom trenutku, ali ako se pojavi mogućnost da se dovede pravi, važan igrač, klub radi na tome. Nije lako pronaći rešenje. Karlik je u dobrom periodu. Oporavak ide kako treba, ali mu je potrebno vrijeme. Nadam se da će za tri ili četiri sedmice biti potpuno spreman."

Govorio je Penjaroja na kraju i o Dilanu Osetkovskom. "Imamo mnogo povrijeđenih igrača i problema, jer su mi potrebni svi. Potrebno mi je da svi igrači pomognu timu. Dilan je igrač koji doprinosi i zadovoljan sam njime", rekao je trener Partizana.

Tagovi

KK Partizan košarka Evroliga

