"Cilj nam je da igramo finale Evrolige": Pejn ne gleda tabelu, svaki dan se budi samo s jednom željom

Autori Nemanja Stanojčić Autori Tijana Jevtić
0

Partizan u srijedu dočekuje Olimpijakos, a pred okršaj u Evroligi oglasio se Kameron Pejn

Kameron Pejn pred Olimpijakos cilj finale Evrolige Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Partizan u srijedu u 22. kolu Evrolige dočekuje Olimpijakos u dvorani Aleksandar Nikolić u meču koji počinje u 19.30 sati. Crno-bijeli su trenutno posljednji tim na tabeli i imaju skor 6-15, ali i pored nešto lošije situacije na listi entuzijazam u timu Đoana Penjaroje ne jenjava, makar tako tvrdi Kameron Pejn. Najsvježije pojačanje Partizana tvrdi da je finale Evrolige i dalje cilj.

Partizan dočekuje tradicionalno teškog rivala. "Ne znam baš mnogo o istoriji, ali znam da dolazi veoma dobra ekipa. Olimpijakos igra veoma dobro, stvarno dobro. Trenutno igraju izvanredno i mi moramo da pronađemo način da dobijemo utakmicu", rekao je.

Imao je Pejn i riječi ohrabrenja za navijače. Nakon što je u prva dva meča šutirao bez greške, sada šut za tri poena nije onakav kakav se očekivao: "Prilagođavam se prilično dobro. Naravno, voleo bih da pobeđujemo, to bi vjerovatno olakšalo cijeli proces, ali prilagođavam se. Sad poznajem pravila.

Ne volim mnogo da pričam o sudijama, ali sudije su malo drugačije. To je velika promjena za mene, teško je razumjeti, ne možeš baš da pričaš s njima. Mislim da je to najteže. Osim toga, košarka je praktično ista, univerzalna je. Dakle, samo pokušavam da uhvatim osjećaj igre sa sudijama", dodao je.

Izvor: MN PRESS

I nije se tu zaustavio Pejn: "Cilj je i dalje isti. Na početku sezone to bio cilj plasman u završnicu Evrolige. Nikada ne treba mijenjati cilj, to važi za bilo koji tim, ne samo za nas".

A, da li je to moguće? "Pa, imajući u vidu da imamo samo šest pobjeda do sada, trudimo se da svakog dana budemo bolji, da pobijedimo svaku utakmicu koliko možemo i da rezultati sami pokažu šta može da se desi", rekao je košarkaš Partizana Kameron Pejn.

Kameron Pejn Evroliga KK Partizan

