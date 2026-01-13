Đoan Penjaroja bodrio Španiju protiv Srbije, ali nije imao čemu da se raduje nakon derbija na Evropskom prvenstvu u vaterpolu.

Izvor: MN PRESS

Reprezentacije Srbije i Španije odigrale su najbolji meč u dosadašnjem dijelu Evropskog prvenstva u vaterpolu, a Beogradsku arenu posetio je čovek kojem je ona dom ove sezone! Na tribinama, pored proslavljenog srpskog vaterpoliste Milana Aleksića, sjedio je trener košarkaškog kluba Partizan, španski stručnjak Đoan Penjaroja.

Iako je sasvim očekivano da Španac na privremenom radu u Beogradu navija za svoju zemlju, Špancima to nije pomoglo. Srbija je bila bolja (12:11) i napravila je ogroman iskorak ka polufinalu turnira, a trener Partizana moraće da se nada senzacionalnim rezultatima svoje zemlje u drugoj grupnoj fazi kontinentalnog šampionata.

Vidi opis Trener Partizana navijao protiv Srbije u Areni: Snimljen je pored legende srpskog sporta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Španija je sada u izuzetno teškoj poziciji. Pored toga što moraju da pobede Holandiju u poslednjem kolu grupne faze, aktuelni šampioni Evrope i svijeta moraće da blistaju i u drugoj fazi takmičenja. Praktično, moraju da pobijede sve četiri utakmice koje su pred njima kako bi se domogli polufinala i borbe za medalju.

Kakvu je karijeru imao Milan Aleksić?

Kada se sve sabere, riječ je o jednom od najtrofejnijih vaterpolista u istoriji sporta, barem što se tiče reprezentativnog nivoa. Sa reprezentacijom Srbije osvojio je dvije zlatne i jednu bronzanu medalju na Olimpijskim igrama, na svjetskim prvenstvima ima dva zlata, jedno srebro i jednu bronzu, a na evropskim prvenstvima četiri zlata i jednu bronzu.

Vidi opis Trener Partizana navijao protiv Srbije u Areni: Snimljen je pored legende srpskog sporta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Tu su još i zlatna medalja sa FINA Svjetskog kupa, osam zlatnih i jedna bronzana medalja u Svjetskoj ligi, kao i dvije zlatne medalje na Mediteranskim igrama. Prije nego što je počeo da nastupa za Srbiju, Milan Aleksić je kao reprezentativac Srbije i Crne Gore osvojio zlatnu medalju na Univerzijadi.

Što se tiče klupske karijere, Milan Aleksić je sa Partizanom osvojio Ligu šampiona, Superkup Evrope i Eurointer ligu, kao i pet šampionskih titula i pet trofeja u Kupu Srbije. Sa mađarskim Solnokom osvojio je Ligu šampiona, Superkup Evrope, tri titule, dva kupa i dva Superkupa Mađarske. Pod kapicom Barselonete osvojio je dvije šampionske titule i dva Kupa kralja.