Partizan na tržištu poslije povrede Šejka Miltona

Izvor: MN PRESS

Trener Partizana Đoan Penjaroja rekao je da crno-bijeli traže zamjenu za povrijeđenog plejmejkera Šejka Miltona, jer nosilac igre Karlik Džouns neće skoro nazad na teren.

"Situacija na tržištu je veoma teška u ovom trenutku, ali ako se pojavi mogućnost da se dovede pravi, važan igrač, klub radi na tome. Nije lako pronaći rješenje. Karlik je u dobrom trenutku. Oporavak ide kako treba, ali mu je potrebno vrijeme. Nadam se da će za tri ili četiri nedjelje biti potpuno spreman", kazao je on u utorak, na treningu pred meč protiv Olimpijakosa.

Podsjetimo, Partizan se već mjesecima muči sa organizacijom igre (i sa igrom u cjelini) od kada je Karlik Džouns na oporavku od teške povrede - preloma pete metatarzalne kosti. Poslije burnih potresa u klubu i dana velikih turbulencija, koji i dalje traju, minulog vikenda Partizan je doživio još jedan problem, jer će i Šejk Milton zbog preloma šake odsustvovati mjesecima i moraće na operaciju. Prošlosezonski igrač Los Anđeles Lejkersa povrijedio se na gostovanju Studentskom centru u ABA ligi.

Vidi opis Partizan traži novog igrača i rješenje za najveći problem: Đoan Penjaroja otkrio kako stoje stvari Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: MN PRESS Br. slika: 5 5 / 5

Partizan sljedeći meč igra u srijedu, kada će najveći teret bekovskih pozicija izneti Kameron Pejn, Dvejn Vašington, Nik Kalates i Sterling Braun.