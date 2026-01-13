logo
Partizan traži novog igrača i rješenje za najveći problem: Đoan Penjaroja otkrio kako stoje stvari

Partizan traži novog igrača i rješenje za najveći problem: Đoan Penjaroja otkrio kako stoje stvari

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Partizan na tržištu poslije povrede Šejka Miltona

Partizan traži zamjenu za Šejka Miltona Izvor: MN PRESS

Trener Partizana Đoan Penjaroja rekao je da crno-bijeli traže zamjenu za povrijeđenog plejmejkera Šejka Miltona, jer nosilac igre Karlik Džouns neće skoro nazad na teren.

"Situacija na tržištu je veoma teška u ovom trenutku, ali ako se pojavi mogućnost da se dovede pravi, važan igrač, klub radi na tome. Nije lako pronaći rješenje. Karlik je u dobrom trenutku. Oporavak ide kako treba, ali mu je potrebno vrijeme. Nadam se da će za tri ili četiri nedjelje biti potpuno spreman", kazao je on u utorak, na treningu pred meč protiv Olimpijakosa.

Podsjetimo, Partizan se već mjesecima muči sa organizacijom igre (i sa igrom u cjelini) od kada je Karlik Džouns na oporavku od teške povrede - preloma pete metatarzalne kosti. Poslije burnih potresa u klubu i dana velikih turbulencija, koji i dalje traju, minulog vikenda Partizan je doživio još jedan problem, jer će i Šejk Milton zbog preloma šake odsustvovati mjesecima i moraće na operaciju. Prošlosezonski igrač Los Anđeles Lejkersa povrijedio se na gostovanju Studentskom centru u ABA ligi.

Partizan sljedeći meč igra u srijedu, kada će najveći teret bekovskih pozicija izneti Kameron Pejn, Dvejn Vašington, Nik Kalates i Sterling Braun.

Tagovi

KK Partizan Đoan Penjaroja Šejk Milton

