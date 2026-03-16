Karipska država postale nova košarkaška velesila: Na spisku 10 NBA igrača, predvodi ih Branson

Košarkaška reprezentacija Jamajke navodno planira da okupi sva zvučna imena koji vode porijeklo sa ovih prostora.

Košarkaška reprezentacija Jamajke mogla bi da postane konkuretna na svetskoj košarkaškoj mapi. Ova selekcija nikada nije nastupila na Svetskom prvenstvu niti Olimpijskim igrama, što bi u budućnosti moglo da se promeni. Kao prva zvezda tima se najavljuje nekadašnji reprezentativac SAD-a Džejlen Branson, a njemu bi mogla da se pridruže još neka zvučna imena.

Zvezda Njujork Niksa želi da zaigra za Jamajku, pošto njegov otac Rik Branson vodi poreklo sa ovih prostora. On nije jedini koji bi mogao u budućnosti da obuče dres karipske države.

Najzvučnije ime uz Bransona je igrač Majami Hita Endrju Vigins koji takođe ima osnov da traži pasoš Jamajke. Neće se tu zaustaviti, čak 10 igrača iz NBA lige će dobiti poziv.

Ko bi još bio u timu?

U poslednje dve sezone u muškoj košarkaškoj reprezentaciji pridružili su se neki od bisera kojima se predviđa velika karijera, ali bi jezgro tima trebalo da čine NBA asovi. Spominju se imena poputa Normana Pauela, Ausara Tompsona i Amena Tompsona koji takođe igraju u najjačoj košarkaškoj ligi.

Kako prenose neki američki mediji, pokušaće da dovedu i Ajzeau Stjuarta, Devina Vasela i Skotija Barsa, što je zaista neverovatan spisak sastavljen od sve samih zvezda.

Ovo uliva strah u kosti

Mogući reprezentativci Jamajke ove sezone prosečno beleže:

Džejlen Branson (Njujork Niksi) - 26,3 poena, 3,5 skoka, 6,6 asistencija

Norman Pauel (Majami Hit) - 22,5 poena, 3,6 skokova, 2,6 asistencija

Skoti Barns (Toronto Reptors) - 18,7 poena, 7,8 skokova, 5,3 asistencije

Amern Tompson (Hjuston Rokets) - 17.8 poena, 7.7 skokova, 5.3 asistencije

Endrju Vigins (Majami Hit) - 15,9 poena, 5,1 skok, 2,8 asistencija

Devin Vasel (San Antonio Spars) 14,2 poena, 3,9 skokova, 2,4 asistencije

Ausar Tompson (Detroit Pistons) - 10,2 poena, 5,9 skokova, 2,9 asistencija

Ajzea Stjuart (Detroit Pistons) - 10 poena, 5,1 skokova, 1,2 asistencije

Džoš Mino (Bruklin Nets) - 6,2 poena, 3,2 skokova, 0,9 asistencija

Nik Ričards (Čikago Buls) - 5,5 poena, 4,9 skokova, 0,3 asistencije