Katastrofa za Šejka Miltona: Drugo najveće pojačanje Partizana mora na operaciju

Američki plejmejker Šejk Milton odsustvovaće mjesecima zbog preloma u šaci.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

KK Partizan tokom čitave sezone ima problema sa povredama, a nova nevolja za trenera Đoana Penjaroju je što je sada ostao i bez Šejka Miltona.

Kako je saopštio Partizan, Šejk Milton je polomio kost u šaci, a nove informacije govore da će morati na operaciju. Kako je objavio "Meridijan Sport", stradala je četvrta karpalna kost i medicinski tim crno-bijelih je za operaciju, dok se čeka i procjena tima iz SAD.

Zbog ove povrede Šejk Milton mesecima neće igrati za Partizan i ko zna kada će na teren, tako da će trener Đoan Penjaroja u narednom periodu imati još jednog igrača manje u rotaciji, dok je povratak Karlika Džounsa i dalje daleko. Sada će se na mjestu plejmejkera smenjivati Nik Kalates i Kameron Pejn, inače igrači koji su i posljednji stigli u redove crno-bijelih.

Šejk Milton je stigao sa statusom ozbiljnog igrača iz NBA lige, najplaćeniji je igrač tima poslije Džabarija Parkera, a ove sezone prosječno u Evroligi bilježi 6,7 poena i 3,1 asistenciju.

