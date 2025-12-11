logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ko je ostao posljednji na treningu Partizana? Izgleda da su njih dvojica posebno motivisani pred derbi

Ko je ostao posljednji na treningu Partizana? Izgleda da su njih dvojica posebno motivisani pred derbi

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Posljednji na treningu Partizana ostali su Šejk Milton i Džabari Parker

Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u 15. kolu Evrolige, a igrači crno-bijelih imali su dan više da se pripreme za meč protiv "vječitog" rivala. Čini se da su se posebno zagrijavali Džabari Parker i Šejk Milton. Trener Miro Ocokoljić otkrio je da ne računa na Miku Murinena i Alekseja pokuševskog, ali se očigledno nada boljem učinku dvojice igrača koji su ostali da šutiraju kad su se njihovi saigrači povukli sa terena. 

Parker i Milton su ostali posljednji na treningu Partizana i nastavili da šutiraju na koš. Pokazujući inicijativu da se što bolje pripreme za duel koji je na programu u petak u 20.30 sati. 

Pogledajte kako se Parker i Milton pripremaju za Crvenu zvezdu: 

Pogledajte

00:29
Parker i Milton ostali poslednji na treningu
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Partizan trenutno ima skor 5-9, dok je Zvezda u vrhu tabele sa devet pobjeda i pet poraza. Zbog toga će duel u Beogradskoj areni biti važan za oba tima, a moglo bi se reći i da bi udio Parkera mogao imati i važnu ulogu. Dosad nije igrao na visini zadatka, tek poneki meč, ako na primjer onaj u ABA ligi protiv Studentskog centra (28 poena), ali možda je sad trenutak da zabeleži bolji učinak.

Parker je dosad u Evroligi ubacivao 9,3 poena i hvatao 2,8 lopti za 22,2 minuta na terenu, što je u odnosu na prošlogodišnjih skoro 14 poena, znatno slabiji učinak. S druge strane Milton u debitantskoj sezoni ubacuje osam poena po utakmici i dijeli 3,3 lopte, ali bilježi i jednu ukradenu loptu za 22,7 minuta na parketu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan Evroliga vječiti derbi KK Crvena zvezda Šejk Milton Džabari Parker

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC