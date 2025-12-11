Ko je ostao posljednji na treningu Partizana? Izgleda da su njih dvojica posebno motivisani pred derbi

Posljednji na treningu Partizana ostali su Šejk Milton i Džabari Parker

Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u 15. kolu Evrolige, a igrači crno-bijelih imali su dan više da se pripreme za meč protiv "vječitog" rivala. Čini se da su se posebno zagrijavali Džabari Parker i Šejk Milton. Trener Miro Ocokoljić otkrio je da ne računa na Miku Murinena i Alekseja pokuševskog, ali se očigledno nada boljem učinku dvojice igrača koji su ostali da šutiraju kad su se njihovi saigrači povukli sa terena.

Parker i Milton su ostali posljednji na treningu Partizana i nastavili da šutiraju na koš. Pokazujući inicijativu da se što bolje pripreme za duel koji je na programu u petak u 20.30 sati.

Pogledajte kako se Parker i Milton pripremaju za Crvenu zvezdu:

Parker i Milton ostali poslednji na treningu

Partizan trenutno ima skor 5-9, dok je Zvezda u vrhu tabele sa devet pobjeda i pet poraza. Zbog toga će duel u Beogradskoj areni biti važan za oba tima, a moglo bi se reći i da bi udio Parkera mogao imati i važnu ulogu. Dosad nije igrao na visini zadatka, tek poneki meč, ako na primjer onaj u ABA ligi protiv Studentskog centra (28 poena), ali možda je sad trenutak da zabeleži bolji učinak.

Parker je dosad u Evroligi ubacivao 9,3 poena i hvatao 2,8 lopti za 22,2 minuta na terenu, što je u odnosu na prošlogodišnjih skoro 14 poena, znatno slabiji učinak. S druge strane Milton u debitantskoj sezoni ubacuje osam poena po utakmici i dijeli 3,3 lopte, ali bilježi i jednu ukradenu loptu za 22,7 minuta na parketu.