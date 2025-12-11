Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u 15. kolu Evrolige, a pred "vječiti" derbi oglasio se i trener crno-bijelih Mirko Ocokoljić

Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u 15. kolu Evrolige, crno-bijele će u Beogradskoj areni voditi trener Mirko Ocokoljić. Ovo je već treći meč pod komandom bivšeg zamjenika Željka Obradovića, a pred vrlo važan duel u elitnom takmičenju, Ocokoljić je otkrio i koji igrači sigurno neće biti na raspolaganju treneru Partizana, to su Mika Murinen i Aleksej Pokuševski koji je povrijedio u meču protiv Bajerna.

"Imali smo neke probleme, bolesti povrede, vidjećemo. Sigurno je da u timu neće biti Pokuševski i Murinen, vidjećemo za ostale, nadam se da će biti spremni ostali igrači. Očekujemo tešku utakmicu, težinu osjećam cijele nedjelje, tako je bilo i protiv Bajerna, donekle i protiv Kluža. Imali smo tri, četiri dana da se pripremimo, neki da se oporave."

"Njih dvojica sigurno neće igrati protiv Zvezde": Ocokoljić otkrio na koga ne računa iz Partizana

Nastavio je Ocokoljić:

"Znamo kako zvezda igra, tako smo se i pripremali, znamo koji su kvaliteti, šutiraju najviše penala u cijeloj ligi, što govori o agresivnosti koju imaju, prije svega, u spoljnoj liniji, ali imaju i unutrašnju liniju sa Monekeom i još nekim igračima. Pokušali smo da pričamo, da pripremimo tim. Ono o čemu smo još pričali, jeste da je ekipa spremna da da maksimum, a kako će to ispasti, vidjećemo", započeo je Ocokoljić na konferenciji za medije", rekao je trener Partizana.