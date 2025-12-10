Partizan jači za dvojicu u derbiju sa Zvezdom: Da li će ih Ocokoljić gurnuti u vatru?

KK Partizan čini se u boljoj poziciji od Zvezde što se tiče povrijeđenih igrača.

Košarkaši Partizana dočekuju Crvenu zvezdu u okviru 15. kola Evrolige, a trener crno-bijelih Mirko Ocokoljić imaće na raspolaganju još dvojicu igrača. U pitanju su Dilan Osetkovski i Mika Murinen koji su se oporavili od lakših povreda. Duel je na programu u petak od 20.30, a trener Crvene zvezde Saša Obradović ima znatno većih problema sa sastavom.

Van tima su i dalje Karlik Džons, Mario Nakić i Aleksej Pokuševski čija je povreda najsvježija i pauziraće oko mjesec dana. Što se tiče Osetkovskog i Murinena njihova uloga kod trenera Željka Obradovića na evropskoj sceni bila je zanemarljiva, pa će biti zanimljivo vidjeti kako će ih Ocokoljić korisititi Naravno, veliki znak pitanja je kod Finca koji još uvijek nije dorastao za ovakve mečeve.

Dilan Osetkovski

Što se tiče Crvene zvezde trenutno vlada neizvjesnost oko Čime Monekea i Devontea Grejema, dok će Ebuka Izundu pojačati centarsku liniju za prvi vječiti derbi ove sezone. Takođe, povredu tokom utakmice sa Barselonom zadobio je i Ognjen Dobrić i nije poznato koliko će biti van terena.

