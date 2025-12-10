Otkriveni detalji ugovora Partizana i Penjaroje: Ne dolazi sam u Beograd, a da li će još neko da ode?

Đoan Penjaroja postaće novi trener Partizana umjesto Željka Obradovića, a pojavili su se i detalji ugovora između dvije strane.

Đoan Penjaroja (56) zamijeniće Željka Obradovića na klupi Partizana. Čelnici kluba donijeli su odluku o novom treneru i radi se o iskusnom španskom stručnjaku koji je dugo radio u Evroligi. Otkriveni su i prvi detalji ugovora između dvije strane.

Prema informacijama "Meridian sporta" potpisaće ugovor na godinu i po dana. Uz to će sa njim da dođe i asistent koji će pored uloge trenera imati i funkciju prevodioca.

Očekuje se i da će na užarenu klupu crno-bijelih da sedne poslije derbija sa Crvenom zvezdom. Evroligaški okršaj "vječitih rivala" zakazan je za petak (20.30h u Areni). Na klupi Partizana u tom meču trebalo bi da bude Mirko Ocokoljić koji je sa ekipom upisao dvije pobjede otkako je otišao Obradović.

Šta će biti sa pomoćnicima?

Uz Željka Obradovića klub su napustili njegov kum i pomoćnik Vladimir Androić i prvi asistent Đozep Marija Iskijerdo. U klubu su ostali asistenti Aleksandar Matović i Luka Milinković, kao i Mirko Ocokoljić koji je preuzeo ulogu glavnog trenera. Tu su i tim menadžer Luka Vulikić, kondicioni trener Predrag Bata Zimonjić i njegov asistent Aleksandar Žilović.

Šta će biti sa njima? Ostaje da se vidi kakav je plan novog trenera i da li će sa sobom dovesti još neke ljude ili će zadržati trenutni stručni štab.

