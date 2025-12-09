Čima Moneke otvoreno je pričao o povredi koju je zadobio protiv Barselone i priznao je da ne zna da li će biti spreman za derbi sa Partizanom

Izvor: MN PRESS

Čima Moneke još uvijek ne zna da li će moći da igra protiv Partizana u prvom evroligaškom derbiju. Crvena zvezda će u petak (20.30) da bude u ulozi gosta u beogradskoj Areni, a još uvijek se ne zna da li će Saša Obradović moći da računa na jednog od najboljih igrača. Nigerijski košarkaš je javno pričao o problemu sa povredom.

"Nezgodna je situacija, Ahilova tetiva je u pitanju. Malo je izmorena, tako bih rekao. Imam toliko tih malih povreda koje su uticale na moje tijelo. Osjetio sam bol, mi igramo uprkos bolu. Tokom utakmice sam previše razmišljao o svakom koraku, povreda Ahilove tetive je nešto veoma loše. Poslije meča je adrenalin nestao i loše sam se osjećao", rekao je Moneke u podkastu "Amerikanos 24".

Pogledajte 00:45 Čima Moneke hramlje Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

Nada se da će moći da zaigra u petak, mada ne zvuči pretjerano optimističan po tom pitanju.

"Mnogo bolje se osjećam, ne znam kada ću se vratiti. Znam samo da svakog dana radim sve što je potrebno da bih se vratio. Ako ne budem bio u mogućnosti da igram u derbiju, biću razočaran. Ali, radim sve što je do mene da budem spreman što prije, ne znam kada će to biti", poručio je Moneke.

"Nisam Alen Ajverson"

Vidi opis "Ako ne budem igrao protiv Partizana, biću razočaran": Moneke otvorio dušu o povredi i problemu pred derbi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: ANDREJ CUKIC/EPA Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

Poslije toga ga je jedan od voditelja podkasta upitao da potvrdi da je pod upitnikom za derbi. Čima je odgovorom nasmijao sve pošto je spomenuo Alena Ajversona i to što je nadimak legendarnog košarkaša bio "Odgovor" ("The answer").

"Da. Nisam Alen Ajverson tako da ne mogu da ne dajem odgovor. Moramo da prekinemo malo tu energiju", nasmijao se Moneke na kraju.