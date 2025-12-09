logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ataman jedva dočekao da odgovori Monekeu: "Slobodno me napadaj, nije me briga"

Ataman jedva dočekao da odgovori Monekeu: "Slobodno me napadaj, nije me briga"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Ergin Ataman nije htio da ćuti i odmah je prvom prilikom odgovorio Čimi Monekeu.

Ergin Ataman odgovorio Čimi Monekeu Izvor: YouTube/ KK Crvena zvezda Meridianbet/MN Press

Trener Panatinaikosa Ergin Ataman sada se osvrnuo na izjave Čime Monekea. Krilni centar Crvene zvezde je svojevremeno stao u odbranu Ti Džeja Šortsa i istakao je da mu nije jasno zašto je doveden u Atinu ako ga Ataman ne koristi. Kao i obično, Turčin nikome nije ostao dužan. Poručio je Monekeu - da gleda svoja posla.

"Neki igrači pričaju o drugim timovima, umjesto da gledaju u svoje dvorište. Moneke mi se sviđa, i ne samo on. Ali zašto se to dešava? To nije ispravno. Neka se fokusiraju na svoj posao. Ako moji igrači pričaju o drugim igračima ili trenerima – to neću dozvoliti. Bolje im je da gledaju svoje greške.Možeš da napadneš mene, nije me briga, ali mora da postoji poštovanje. To je posao novinara – da komentarišu takve stvari", rekao je Ataman gostujući u jednoj košarkaškoj emisiji.

Ipak, očigledno ga je zaboljela izjava Čime Monekea pošto se vrlo brzo osvrnuo na ulogu Ti Džeja Šortsa u sistemu koji on želi da igra.

"Šorts je pametan i zna da u mom sistemu, ako radiš svoj posao kako treba – igraš. Ako nisi dobar u toj utakmici, nećeš igrati, čak i ako si među najboljima. Na primjer, protiv Baskonije, Nan je odigrao sjajnu utakmicu. Nedjelju dana kasnije, u Istanbulu, Nan je igrao samo 15 minuta jer to nije bio njegov dan. Slukas, recimo, nije bio zadovoljan što nije igrao protiv Baskonije, ali je onda odigrao nevjerovatno. Moji igrači znaju da ako rade svoj posao kako treba, igraće. Ako kreneš u startnoj petorci, igraš dobro i ne umoriš se – možeš da igraš svih 40 minuta u mom sistemu", objasnio je Ataman.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Crvena zvezda Ergin Ataman Čima Moneke

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC