Ataman jedva dočekao da odgovori Monekeu: "Slobodno me napadaj, nije me briga"

Ergin Ataman nije htio da ćuti i odmah je prvom prilikom odgovorio Čimi Monekeu.

Izvor: YouTube/ KK Crvena zvezda Meridianbet/MN Press

Trener Panatinaikosa Ergin Ataman sada se osvrnuo na izjave Čime Monekea. Krilni centar Crvene zvezde je svojevremeno stao u odbranu Ti Džeja Šortsa i istakao je da mu nije jasno zašto je doveden u Atinu ako ga Ataman ne koristi. Kao i obično, Turčin nikome nije ostao dužan. Poručio je Monekeu - da gleda svoja posla.

"Neki igrači pričaju o drugim timovima, umjesto da gledaju u svoje dvorište. Moneke mi se sviđa, i ne samo on. Ali zašto se to dešava? To nije ispravno. Neka se fokusiraju na svoj posao. Ako moji igrači pričaju o drugim igračima ili trenerima – to neću dozvoliti. Bolje im je da gledaju svoje greške.Možeš da napadneš mene, nije me briga, ali mora da postoji poštovanje. To je posao novinara – da komentarišu takve stvari", rekao je Ataman gostujući u jednoj košarkaškoj emisiji.

Ipak, očigledno ga je zaboljela izjava Čime Monekea pošto se vrlo brzo osvrnuo na ulogu Ti Džeja Šortsa u sistemu koji on želi da igra.

"Šorts je pametan i zna da u mom sistemu, ako radiš svoj posao kako treba – igraš. Ako nisi dobar u toj utakmici, nećeš igrati, čak i ako si među najboljima. Na primjer, protiv Baskonije, Nan je odigrao sjajnu utakmicu. Nedjelju dana kasnije, u Istanbulu, Nan je igrao samo 15 minuta jer to nije bio njegov dan. Slukas, recimo, nije bio zadovoljan što nije igrao protiv Baskonije, ali je onda odigrao nevjerovatno. Moji igrači znaju da ako rade svoj posao kako treba, igraće. Ako kreneš u startnoj petorci, igraš dobro i ne umoriš se – možeš da igraš svih 40 minuta u mom sistemu", objasnio je Ataman.