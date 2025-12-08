"Sa 19 igrača spali smo na 9": Saša Obradović otkrio sve probleme Zvezde pred Partizan

Trener Crvene zvezde Saša Obradović iznio je utiske poslije meča u Sarajevu.

Izvor: Screenshot/YouTube/@KKBosnaBHTelecomSarajevo

Crvena zvezda je pobijedila u Sarajevu ekipu Bosne u 9. kolu ABA lige. Poslije meča se trener crveno-bijelih Saša Obradović obratio medijima i tom prilikom posebno govorio o problemu koji muči njegovu ekipu - povredama. U ovom susretu rotacija je bila znatno skraćena, jer nije mogao da računa na Ognjena Dobrića i Čimu Monekea.

"Igrali smo, žargonski rečeno - dovoljno da pobijedimo. Utakmica se igrala u ritmu koji ne želimo, ali s obzirom na okolnosti u posljednje vrijeme i situacijama sa povredama, mislim da je dobro da smo uopšte pobijedili i da smo ostali zdravi. Nažalost izgubili smo dva igrača, vidjećemo, moramo da skupimo redove, a tek slijedi veća potrošnja igrača koji prave razliku i to može biti problem."

Istakao je Obradović veliki problem svog tima: "Ekipa koja je, čini mi se, imala 19 igrača u ekipi, spali smo na 9. To je Evroliga. To nije samo naš problem, imaju ga i drugi, ali od početka sezone smo u ovakvom ritmu. Bosna ima svoje probleme, pokušavali su, uz sve poštovanje mislim da smo individualno bolji i to se isplatilo", rekao je Obradović poslije pobjede u Sarajevu.

"Grejem se požalio na bol u listu, ali vidjećemo o čemu se radi. Vidjećemo i za Monekea i Dobrića, situaciju ne bih komentarisao pošto nije objavljena", rekao je Obradović o povredama u svom timu.

Kasnije je Obradović prokomentarisao i udio Džereda Batlera koji je bio jedan od najboljih igrača na terenu. "Batler mora još da nauči šta znači evropska košarka i kako se igra ovdje. Ima poene u rukama i talenat, ali period adaptacije - problemi sa faulovima, pa čitanje odbrane, pa adaptivnost na agresivnu igru. Sve je on to napravio da napreduje, ali nije još stigao do pravog potencijala, očekujem ga boljeg u narednim mjesecima", rekao je Obradović.

"Kad planiraš sezonu i kažeš da imaš 19 imena misliš da je dovoljno, a sad nije. Svakako treba da se razmišlja i da se promijeni ovaj sistem takmičenja, uz tolike povrede, padaće kvalitet. U nekom intervjuu sam rekao da pobjednik ove Evrolige može da bude onaj koji je najzdraviji, a ne najkvalitetniji. Čekamo da nam se vrate igrači, au hodu gubimo neke. Imamo velike ciljeve, ali od situacije do situacije razmišljamo. Računamo na povrede i vadimo maksimum od igrača koji su u ekipi."