Entoni Džošua izvučen iz uništenog automobila: Užasan snimak nakon saobraćajne nesreće

Slavni Entoni Džošua učestvovao u saobraćajnoj nesreći u kojoj su dvije osobe poginule.

Izvor: X/SemiNigerian/Printscreen

Slavni bokser Entoni Džošua (36) povređen je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Nigeriji. Po informacijama koje su stigle sa lica mjesta, a koje su prvo prenijeli britanski mediji, sportista je povrijeđen na putu Lagos–Ibadan, u mjestu Makun, kada je vozilo u kojem se nalazilo velikom brzinom naletjelo na kamion zaustavljen na kolovozu.

Nekoliko sati kasnije na društvenim mrežama pojavio se snimak izvlačenja Džošue iz uništenog automobila, dok su oko njega brojni Nigerijci koji mobilnim telefonima snimaju taj trenutak. Na licu svojevremeno najboljeg boksera na svijetu vidi se bol.

Just look at the terrible state of Nigeria.



After a major accident reportedly involving Anthony Joshua, where two lives were lost, there was no visible emergency response; no ambulance, no proper medical care. Instead, he was made to sit upright in the front of a police van…pic.twitter.com/xZ5IEP9hF6 — Esen (@SemiNigerian)December 29, 2025

Kao što su mediji još ranije prenijeli, Entoni Džošua je učestvovao u saobraćajnoj nesreći kada je luksuzni Leksus udario u parkirani kamion, a tom prilikom poginule su dvije osobe. Takođe, još dvije osobe su teže povrijeđene, dok je Džošua zadobio lakše povrede.