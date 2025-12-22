logo
Bahati Džejk Pol razbjesnio javnost: Pokazao šta za njega znači "američki san"

Bahati Džejk Pol razbjesnio javnost: Pokazao šta za njega znači "američki san"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Jutjuber Džejk Pol razbjesnio je javnost poslije objave na društvenim mrežama.

Džejk Pol fotografija iz aviona Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Jutjuber, a odnedavno i bokser, Džejk Pol ne prestaje da iznenađuje javnost. Njegovo ponašanje često se posmatra kao provokacija, a posljednja objava na društvenim mrežama možda je bila i najviše omražena od strane ljubitelja boksa. Nakon što je poražen u šestoj rundi boks meča protiv Entonija Džošue, odlučio je da se na instagram nalogu pohvali ogromnom zaradom. 

Pol je objavio fotografiju na kojoj se nalazi u avionu, ono njega je nebrojano mnogo novca. I to nije sve. Mogli su se uočiti i puške i pištolji, čime je očigledno želio da pokaže raskošan život, makar ga tako doživljava. Da je riječ o životnim vrijednostima kojima je težio može se zaključiti i u opisu fotografije.

"Američki san. Započni svoj danas. Vjeruj u njega. Ako padneš, uči. Ako padneš, ne staj", napisao je jutjuber.

Osim ove, Pol je objavio i fotografiju iz detinjstva. Međutim, prikaz dječaka nije odobrovoljio publiku. Pošto su komentari uglavnom bili negativni, veliki broj njih naglasio je bahatost jutjubera.

I jasno je da Pol nema čime da se hvali poslije meča u kojem je doživio dvostruki prelom vilice. Poslije meča u kojem nije imao baš nikakve šanse protiv Entonija Džošue, za 17 minuta batina protiv Britanca, Džejk Pol zaradio je 92 miliona dolara, odnosno 78,5 miliona evra. Ako gledamo još detaljnije, za svaki sekund borbe Pol je zaradio po 93 hiljade dolara, odnosno 79,4 hiljade evra, a za svaki minut 5,5 miliona dolara, odnosno 4,7 miliona evra.

Tagovi

Boks Entoni Džošua Džejk Pol

