Udarac tako strašan da je Polu pukla vilica: Dok ga je Džošua tukao, iz minuta u minut zarađivao milione

Džejk Pol dobio je stravične batine u meču protiv Entonija Džošue i zaradio ogroman novac za to.

Izvor: GIORGIO VIERA / AFP / Profimedia

Britanski bokser Entoni Džošua pobijedio je američkog jutjubera i boksera Džejka Pola u Majamiju brutalnim nokautom u šestoj rundi. Amerikanac će se dugo oporavljati od poraz protiv nekadašnjeg dvostrukog šampiona svijeta u teškoj kategoriji i olimpijskog šampiona. Odmah poslije borbe je hospitalizovan zbog preloma vilice i uz to je objavio da su mu izbijeni zubi.

Fotografi su zabilježili trenutak kada je osjetio svu snagu 36-godišnjeg boksera iz Votforda, koji je 13 centimetara viši i osam godina stariji od Amerikanca.

Izvor: GIORGIO VIERA / AFP / Profimedia

Mnogi su očekivali ovakav rasplet događaja na Floridi čim je potvrđeno da se će jutjuber ući u ring protiv olimpijskog šampiona iz Londona 2012. godine.

Džošua je srušio Pola četiri puta i na kraju je iznudio prekid u šestoj rundi. Za to vrijeme Pol nije uspio da napadne favorita, već se bacao u njegove noge, da bi kupio vrijeme i izbjegao razorne udarce, a jedan takav ga je upravo sačekao.

Prema detaljnoj statistici, Pol je pogodio samo 16 udaraca od 56 upućenih, mada će mnogi biti iznenađeni da je i toliko puta uspio da udari snažnog Britanca. Sa druge strane, Džošua je uputio 48 preciznih udaraca od ukupno 154 pokušanih.

"Rekao sam da ću mu uzeti dušu, to sam i uradio"

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Džošua poslije meča nije bio zadovoljan.

"Nije ovo bio najbolji nastup, cilj mi je bio da ga stignem, da ga pritisnem i povrijedim. Ljudi su to željeli, to sam i ja planirao i potrajalo je duže nego što sam očekivao. Ipak, trebalo bi mu odati priznanje jer je uradio veoma dobar posao i bilo mi je teško u ringu. Dizao se iznova i iznova, pokušavao je i pokušavao, ali se suočio sa pravim bokserom. Vidio sam kako promoter borbe Edi Hirn govori 'Sad ga uzmi' i rekao sam da ću mu uzeti dušu i da ću gledati kako ona napušta njegovo tijelo iz runde u rundu. Što sam rekao, to se i dogodilo i razumijem psihologiju borbe", dodao je Britanac.

Koliko je Džošua teži od Pola?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Prema podacima sa zvaničnog merenja, dan prije borbe, Britanac je težak 110 kilograma, dok je Polova kilaža 98 kilograma. Ta snaga pretočena u udarce djelovala je zastrašujuće u ringu i pokazala da Pol ne bi imao šansu da se bore još 10 puta.

Amerikanac je doživio drugi poraz u karijeri započetoj 2013. godine, tokom koje se revijalno borio i protiv Majka Tajsona, koji je u tom trenutku imao 58 godina.

Za svaki sekund batina zaradio 79 hiljada evra

Za 17 minuta batina protiv Entonija Džošue, Džejk Pol zaradio je 92 miliona dolara, odnosno 78,5 miliona evra. Dok se ljubitelji boksera i dalje često protive njegovoj pojavi i pravljenju spektakla dok nije konkurentan ozbiljnim borcima, on zarađuje ogroman novac i stiče veliku popularnost među mlađom publikom.

Ako gledamo još detaljnije, za svaki sekund borbe Pol je zaradio po 93 hiljade dolara, odnosno 79,4 hiljade evra, a za minut 5,5 miliona dolara, odnosno 4,7 miliona evra.

Polove borbe su izuzetno gledane među mladom publikom i iako je napustio ring sa slomljenom vilicom i bez zuba, ponovo je uspio da zaradi bogatstvo.

