Entoni Džošua povrijeđen, dvije osobe poginule: Strašna saobraćajna nesreća na autoputu

Saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovao bokser Entoni Džošua dogodila se u Nigeriji.

Izvor: Kevin Quigley / dmg media / Profimedia

Legendarni bokser Entoni Džošua (36) povređen je u saobraćajnoj nesreći u Nigeriji, a dvije osobe su poginule kada je luksuzni automobil udario u parkirano vozilo. Za sada nije otkriven identitet žrtvava ove strašne nesreće koja se dogodila na putu Lagos - Ibadan.

Engleski mediji došli su u posjed fotografija nastalih nakon saobraćajne nesreće, a na njima se vidi Entoni Džošua. Na fotografiji koju su objavili pojedini mediji Džošua je go do pojasa, a čini se i da u tom trenutku nije u potpunosti svjestan gdje se nalazi jer ima veoma zbunjen izraz lica. Oko njega se vide razbijena stakla i dijelovi unutrašnjosti luksuznog Leksusa koji je učestvovao u nesreći.

Kako su mediji prenijeli, Entoni Džošua je doživio samo lakše povrede ovom prilikom. Dvoke osobe su poginule, a više informacija o samoj saobraćajnoj nesreći biće poznato u narednim satima, kada se oglase zvanične službe i kada se potvrdi kako je došlo do udesa luskuznog automobila i parkiranog kamiona.

Podskećamo, prije samo nekoliko dana Entoni Džošua je imao bokserski meč protiv Džejka Pola, kojeg je pretukao u jednoj od najskupljih borbi svih vremena. Obojica boraca su zaradila oko 100 miliona dolara, a Džošua je u šestoj rundi uspio da stigne do pobjede, nakon što se prvo poigrao sa Polom - kojem je, između ostalog, udarcima slomio vilicu.

