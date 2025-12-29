logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Entoni Džošua povrijeđen, dvije osobe poginule: Strašna saobraćajna nesreća na autoputu

Entoni Džošua povrijeđen, dvije osobe poginule: Strašna saobraćajna nesreća na autoputu

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Saobraćajna nesreća u kojoj je učestvovao bokser Entoni Džošua dogodila se u Nigeriji.

Entoni Džošua povrijeđen u saobraćajnoj nesreći Izvor: Kevin Quigley / dmg media / Profimedia

Legendarni bokser Entoni Džošua (36) povređen je u saobraćajnoj nesreći u Nigeriji, a dvije osobe su poginule kada je luksuzni automobil udario u parkirano vozilo. Za sada nije otkriven identitet žrtvava ove strašne nesreće koja se dogodila na putu Lagos - Ibadan.

Engleski mediji došli su u posjed fotografija nastalih nakon saobraćajne nesreće, a na njima se vidi Entoni Džošua. Na fotografiji koju su objavili pojedini mediji Džošua je go do pojasa, a čini se i da u tom trenutku nije u potpunosti svjestan gdje se nalazi jer ima veoma zbunjen izraz lica. Oko njega se vide razbijena stakla i dijelovi unutrašnjosti luksuznog Leksusa koji je učestvovao u nesreći.

Kako su mediji prenijeli, Entoni Džošua je doživio samo lakše povrede ovom prilikom. Dvoke osobe su poginule, a više informacija o samoj saobraćajnoj nesreći biće poznato u narednim satima, kada se oglase zvanične službe i kada se potvrdi kako je došlo do udesa luskuznog automobila i parkiranog kamiona.

Podskećamo, prije samo nekoliko dana Entoni Džošua je imao bokserski meč protiv Džejka Pola, kojeg je pretukao u jednoj od najskupljih borbi svih vremena. Obojica boraca su zaradila oko 100 miliona dolara, a Džošua je u šestoj rundi uspio da stigne do pobjede, nakon što se prvo poigrao sa Polom - kojem je, između ostalog, udarcima slomio vilicu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Boks Entoni Džošua

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC